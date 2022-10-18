Тунгусская разгадка: Учёные наконец нашли кратер на месте падения легендарного метеорита Исследователи из Нижнего Новгорода заявили, что, похоже, раскрыли тайну, над которой наука бьётся с 1908 года. 17 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Тунгусское событие

Рано утром (в восьмом часу по местному времени) 30 июня 1908 года жители Енисейской губернии видели в небе летящий со стороны солнца огненный шар, слышали грохот, а потом взрыв, от которого у многих в домах повыбивало стёкла.

— Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло, как бы тебе сказать, будто второе солнце появилось, русские сказали бы "вдруг неожиданно блеснуло", глазам больно стало, и я даже закрыл их. Похоже было на то, что русские называют молния. И сразу же был агдыллян, сильный гром. Это был второй удар. Утро было солнечное, туч не было, наше солнце светило ярко, как всегда, а тут появилось второе солнце! — рассказывали братья-эвенки Чучанчи и Чекарена Шанягирь, которые жили в 30 километрах от предполагаемого эпицентра.

"Ореольный бурелом" в районе Тунгусского события. По материалам экспедиции Л. Кулика, 1929. Фото © Wikipedia

Выяснилось, что лес повален на площади более двух тысяч квадратных километров и что этот лес ещё и полыхал. А потом изучение эпицентра катастрофы зашло в тупик: не нашлось ни единого фрагмента предполагаемого небесного тела. Более того, не было даже ни одной воронки, которую с уверенностью можно было бы назвать метеоритным кратером. Правда, знаменитый советский исследователь Тунгусского феномена Леонид Кулик в ходе многочисленных экспедиций нашёл некие провалы в качестве кандидатов в возможные следы падения, но позже всё-таки оказалось, что это термокарстовые воронки: ямы, которые возникают в местах таяния вечной мерзлоты.

По причине отсутствия каких-либо достоверных улик в пользу падения небесного тела начался и полёт воображения: что это были опыты Николы Теслы, что это было крушение инопланетного корабля и так далее.

Из неэкзотических версий можно, к примеру, упомянуть такую: что это был металлический (а значит, очень прочный) болид, который вовсе и не падал, а пролетел на чудовищной скорости очень близко к поверхности и снова умчался в мировое пространство. Но недавняя экспедиция российских учёных привела их к выводу, что нет, он всё-таки упал, и не просто упал, а взорвался при ударе о поверхность.

Болото в кратере





Преподаватель Нижегородского университета имени Козьмы Минина Алексей Киселёв и его коллега из Института прикладной физики РАН Андрей Антонов заявили, что они, похоже, наконец нашли кратер от падения Тунгусского тела. Они рассмотрели сделанные из космоса снимки эпицентра катастрофы и в числе всего прочего заметили одно почти идеально круглое болото диаметром 250 метров. Оно находится в двух с половиной километрах от провала, который в своё время считал метеоритным кратером Леонид Кулик, это примерно в 60 километрах от Верхней Тунгуски (она же Подкаменная Тунгуска). Туда и отправились двое учёных в августе 2022 года. Первый вывод, который они сделали: это болото — не термокарстовая воронка.

— У метеоритного кратера соотношение глубины и диаметра меньше, чем у термического карста. И у метеоритного кратера, как правило, всегда есть выраженный вал, который представляет собой отчасти деформацию стенки, а отчасти вещество, выброшенное из кратера, — рассказал в интервью Лайфу Алексей Киселёв.

Именно так, по его словам, и обстоит дело с этим болотом. В его центре возвышается горка, получается нечто вроде островка. И на глубине около полутора метров из него торчат остатки погибшего много лет назад дерева. Там же покоятся угольки, фрагменты веток. То есть водоём как минимум образовался там, где таинственное небесное тело оставило свой "автограф". Но самое главное — в породах этого центрального островка при рассмотрении в микроскоп обнаружились вот такие сферические структуры. Геологи, минерологи, а также, надо сказать, планетологи очень хорошо знают, что такие шарики представляют собой породы, расплавленные и очень быстро застывшие после удара чего-то достаточно тяжёлого о поверхность. К примеру, подобные "капельки" неоднократно находили на Луне.





Пока нижегородские исследователи изучают их самостоятельно, но в ближайшем будущем планируют отправить на независимую экспертизу: предстоит установить их состав и происхождение. И если удастся доказать, что это не следы какого-нибудь древнего вулканического процесса, то можно будет претендовать на сенсацию космического масштаба: наконец появится убедительная гипотеза о том, что всё-таки произошло у берегов Подкаменной Тунгуски в 1908 году.

— Мы доказываем именно взрывную гипотезу: что был не просто удар, а взрыв на поверхности. То есть это взрывной метеоритный кратер, ударник (падающее небесное тело. — Прим. Лайфа) врезается в земную атмосферу с остаточной космической скоростью, достаточной для взрыва, — подчёркивает Киселёв.

Как пояснил исследователь, при подобном взрыве метеоритное вещество распадается на мельчайшие частицы, проще говоря, превращается в пыль. По его мнению, это всё, что могло остаться от таинственного небесного тела. Потому-то все эти годы и не удавалось найти хоть какого-нибудь маленького камешка, который можно было бы с уверенностью назвать обломком Тунгусского метеорита.

— Мы-то думаем, что мы всё-таки найдём рано или поздно фрагменты, то есть у нас есть надежда, что фрагменты Тунгусского метеорита в наших образцах, возможно, присутствуют. Но распылённые, микроскопические, — объяснил физик.

Нижегородские учёные склоняются к тому, что это был каменный метеорит просто потому, что вероятность падения каменных тел гораздо выше, чем любых других. Но чисто теоретически, по словам Алексея Киселёва, вещество могло состоять из чего угодно, даже изо льда, то есть представлять собой комету.

— При определённых скоростях она просто не успевает таять, благодаря этому даже рыхлое тело может достичь поверхности Земли, — заверил исследователь.

Так как всё было?

Алексей Киселёв во время экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита. Фото © Мининский университет

Как отмечает физик, самый простой и грубый математический расчёт даёт такую закономерность: диаметр тела не превышает одной десятой диаметра кратера. Исходя из этого, размер Тунгусского тела в момент падения должен был быть не более 25 метров. Но при этом нужно учитывать и то, что с ним происходило в воздухе. Он мог выделять много энергии и начать "бурить" земную поверхность ещё до касания Земли.

— Мы не отрицаем гипотезу воздушного взрыва. Да, воздушный взрыв тоже происходил, но и наземный тоже был, — подчёркивает Киселёв.

Картина события у учёных складывается примерно такая: до вхождения в атмосферу тело должно было достигать в диаметре метров 60. Частично оно сгорело в атмосфере, остаток упал и взорвался рядом с болотом, образовавшийся кратер немедленно заполнился водой из этого болота, льдами многолетней мерзлоты и таким образом надёжно "замаскировался".

Впрочем, есть проблема: мощность взрыва в момент предполагаемого падения оценивают в 20 мегатонн тротила, и 250-метровый кратер несколько маловат для следа такого события. Кроме того, его одного недостаточно для объяснения столь масштабного вывала леса, какой произошёл тогда. Но пока второго кандидата в метеоритные кратеры в районе эпицентра не нашли.

Фото © Shutterstock А вы как думаете, почему столько лет не находили никаких следов Тунгусского метеорита? 0 Он распался на мельчайшие частицы Он пролетел мимо Это был не метеор

Авторы Адель Романенкова