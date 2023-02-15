Астроном спрогнозировал падение на Землю "нового Челябинского метеорита"

В ближайшие десятилетия на Землю может упасть метеорит, очень похожий на Челябинский. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказал заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Он напомнил, что именно сегодня, 15 февраля, исполнилось десять лет с того момента, как жители Челябинской области стали свидетелями эффектного зрелища. В земную атмосферу вошло и взорвалось небесное тело диаметром от 17 до 20 метров и массой почти 13 тысяч тонн, его многочисленные обломки разлетелись по всему региону. По словам Вибе, спрогнозировать точные сроки падения очередного посланника из космоса очень сложно.

"О том, что такое событие будет ещё неоднократно происходить, можно говорить совершенно уверенно. Потому что это было далеко не последнее малое небесное тело в Солнечной системе. Но предсказывать мы пока такие события не умеем", — объяснил эксперт.

Он добавил, что обычно такие события случаются раз в несколько десятилетий. Однако учёные не могут даже предположить, жители какой страны станут свидетелями космического явления.