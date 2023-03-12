Россиянам рассказали о редкой возможности увидеть несколько планет невооружённым глазом

В марте ожидается весьма редкое небесное явление — присутствие сразу нескольких планет, которые можно будет увидеть невооружённым глазом. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублёва.

Так, вечерами над западным горизонтом засияет Венера. Её можно будет наблюдать в ясную погоду, а 24 марта эта планета и Луна пройдут рядом друг с другом. Также вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов высоко над горизонтом будет виден Марс. Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет, подчеркнула Рублёва в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, по вечерам на западном горизонте можно будет наблюдать Юпитер, однако непродолжительное время. Уран и Нептун тоже будут находиться над горизонтом, но без телескопа их разглядеть не получится.

Ещё одним важным астрономическим событием Рублёва назвала день весеннего равноденствия (21 марта), когда Солнце пересечёт линию небесного экватора и перейдёт из Южного полушария в Северное. В этот момент на той половине планеты, где находится Россия, наступит астрономическая весна. В апреле же произойдёт гибридное солнечное затмение, которое будет сочетать фазы кольцевого и полного затмений, но в нашей стране его не увидят. А полутеневое затмение Луны, которое пройдёт 5 мая, будет частично наблюдаться и с территории РФ.