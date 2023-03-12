Тайна третьей планеты: В космосе нашли ещё одну Солнечную систему с двойниками Юпитера и Нептуна Оказывается, если бы не наличие и удачное расположение газовых гигантов возле нашей звезды, жизни на Земле могло никогда и не появиться. Поэтому в космосе старательно ищут максимально похожие системы. 11 марта, 23:40 Солнечная система. Обложка © Shutterstock

Учёные исследовали окрестности солнцеподобной звезды в 175 годах от Земли и нашли там сразу две планеты, очень похожие на миры Солнечной системы. Они считают, что это даёт надежду найти там обитаемый мир. По мнению астрономов, внеземная жизнь с наибольшей вероятностью возникнет в такой планетной системе, где есть газовый гигант вроде Юпитера. Как раз такой и обнаружили в системе HIP 104045.

Юпитер: размеры, масса, где находится

Юпитер перевесит все остальные планеты Солнечной системы, вместе взятые, даже если их взять вместе по два экземпляра. Он тяжелее нашей планеты в 317 раз, а в пространство этого газового шара можно было бы поместить больше тысячи Земель. И есть большие подозрения, он настолько могуч и при этом настолько грамотно занял своё место в Солнечной системе, что без него не было бы жизни на Земле. Его гравитация оттягивает к себе пролетающие крупные астероиды и таким образом снижает вероятность хотя бы такой катастрофы.

При этом планетологов очень устраивает, что он находится именно там, где он есть: в пять раз дальше Земли. Он таким образом как бы уступает нашей планете место в так называемой зоне обитаемости (где не слишком жарко и не слишком холодно) и одновременно защищает от космических атак. Поэтому сейчас искатели экзопланет руководствуются примерно такой логикой: чтобы найти вторую Землю, надо высматривать второй Юпитер.

Что такое экзопланета

Экзопланета. Фото © Shutterstock

Это планета не в нашей Солнечной системе, а возле какой-нибудь другой звезды. И на самом деле практически повсюду в окружающем космосе находят разнообразные Юпитеры. Большая часть всех обнаруженных на сегодняшний день экзопланет (а их уже тысячи) — это газовые гиганты, что и понятно: они большие, их легче заметить. Иные бывают и в несколько раз крупнее и массивнее нашего.

Но проблема в том, что очень часто их находят в совершенно немыслимой близости к своей звезде: ближе, чем у нас Меркурий. За счёт этого огромные газовые шары невероятно раскаляются, за что их и называют "горячими Юпитерами". Такая дислокация уже учёным в смысле надежд на вторую Землю не очень нравится: может оказаться, что его гравитация не даст каменистому миру образоваться там, где надо для жизни.

С их точки зрения, "нормальный" Юпитер — это газовая планета массой как минимум в одну треть нашего и максимум втрое тяжелее него, и при этом она должна находиться на расстоянии от трёх до семи астрономических единиц. Астрономическая единица (а.е.) — это примерное расстояние от Земли до Солнца, а именно, грубо говоря, 150 миллионов километров. То есть если мы где-то читаем, что расстояние от какой-нибудь планеты до её звезды меньше 1 а.е. — значит, она ближе, чем Земля к Солнцу. Если, допустим, 2 а.е. — значит, вдвое дальше. И так далее.

Так вот, недавно в одной звёздной системе нашли вполне подходящего кандидата в нужные Юпитеры.

Сколько планет во второй Солнечной системе

Во-первых, сама звезда — прямо вылитое Солнце и по массе (1,03 солнечной), и по радиусу (1,05 солнечного). Больше того, она и по возрасту почти ровесница нашей: 4,57 миллиарда лет. Практически сестра-близнец. Находится в 175 световых годах в созвездии Водолея. Она к этому созвездию, правда, не относится, но находится в данном участке неба. Невооружённым глазом её, к сожалению, не видно.

Солнечная система. Фото © Shutterstock

И у неё имеются как минимум две планеты, обе очень интересные. Самая любопытная — это газовый гигант массой в половину Юпитера и на расстоянии примерно в 3,5 а.е., то есть в три с половиной раза дальше, чем Земля от Солнца. Вот это уже более-менее привлекательно, похоже на ситуацию в Солнечной системе.

А вторую экзопланету сравнивают уже не с Юпитером, а с Нептуном: она в 2,5 раза массивнее нашей восьмой планеты и в 43 раза тяжелее Земли. Но она, надо сказать, учёных расстроила. Дело в том, что этот Супер-нептун обосновался как раз там, где должна была быть долгожданная вторая Земля. А поскольку считается, что твёрдой может быть только планета максимум в десять раз тяжелее нашей, этот мир сочли газовым.

Но учёные всё равно считают эту систему многообещающей и намерены в дальнейшем "обыскивать" как можно больше солнцеподобных звёзд.

Где находится вторая Земля

За время исследования экзопланет на этот счёт появились некоторые дополнительные соображения: по статистике, выходит, что Юпитеры в основном имеются у звёзд с определённым химическим составом — с такой же "металличностью", как у Солнца. Металличность — это количество в звезде чего-либо тяжелее водорода и гелия. К примеру, самые первые звёзды во Вселенной были почти исключительно водородно-гелиевые, они быстро перегорели и взорвались сверхновыми. В процессе этих вспышек в их выброшенном отработанном веществе возникали более тяжёлые элементы, а из них потом образовались новые звёзды — второе поколение.

Наше Солнце — это уже третье поколение, поколение "внуков". В нём приличное количество железа и прочих многосложных атомов. Бывают и ещё более "металличные". Но, что примечательно, в их планетных семьях Юпитеры уже почему-то обретаются совсем не там, где их хотят видеть. То есть надо, чтобы было в точности, как у Солнца. Значит, выбирая новую "мишень" в космосе, уже будут смотреть не только на размер, массу, возраст очередной копии Солнца, но и на её химический состав. Круг кандидатов сужается, зато поиск более прицельный.

Авторы Адель Романенкова