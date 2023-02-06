Спасённый мир: Учёные получили загадочные данные с планеты возле умирающей звезды По всем законам эволюции звёздных систем этой планеты сейчас вообще не должно было быть как таковой. А она есть, в целости и сохранности. 5 февраля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Планета эта находится в созвездии Малой Медведицы, в пределах её маленького перевёрнутого ковшика. На самом конце её "ручки", как известно, сияет Полярная звезда, на которую направлена ось вращения нашей планеты. А на переднем краю самого ковшика светит звезда Кохаб, полностью — Кохаб-эль-Шемали (по-арабски — "Северная звезда"). Дело в том, что несколько тысяч лет назад ось Земли смотрела как раз на неё, то есть она играла роль Полярной и оставалась неподвижной, пока остальные звёзды водили свой хоровод по небесной сфере.

Так вот, возле Кохаба притаилась звезда, у которой нет поэтичного имени, она обозначена просто как 8 Малой Медведицы. Её на небе невооружённым глазом не видно, на картах звёздного неба не обозначена, но она там есть. По размерам раз в десять больше Солнца, но по массе — лишь раза в два или даже поменьше. И это означает, что звезда находится в раздутом состоянии. А в таком состоянии звезда оказывается на старости лет, когда в ней уже практически нет водорода для поддержания термоядерной реакции, ядро сжимается, раскаляется так, как никогда раньше, и тем самым разогревает и расширяет свою мантию. Звезда делается всё шире и шире, становится красным гигантом или даже сверхгигантом. Кстати, с Солнцем будет то же самое, и, по всей видимости, по мере расширения оно проглотит как минимум Меркурий и Венеру, а очень возможно, что доберётся и до Земли с Марсом.

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Астрофизики установили, что 8 Малой Медведицы как раз сейчас находится на стадии красного гиганта и даже начинает понемногу обратно сжиматься. Мантия потихоньку остывает. В итоге от звезды останется только белый карлик. Сейчас ей приблизительно 1,7 миллиарда лет. Надо сказать, что нашему Солнцу уже целых 4,5 миллиарда лет, и оно в полном расцвете сил, "на пенсию пойдёт" ещё через добрых 4–5 миллиардов лет. Но дело в том, что чем звезда массивнее, тем она меньше живёт. Взять, допустим, красного гиганта Бетельгейзе в созвездии Ориона, который вот-вот должен взорваться сверхновой. Эта звезда раз в 12, а то и в целых 19 раз тяжелее Солнца, а от роду ей каких-то 10 миллионов лет. По космическим меркам — однодневка.

В общем, вся картина выглядит совершенно логично и стройно, и лишь одно обстоятельство категорически всё это портит. Это обстоятельство заключается в том, что в непосредственной близости к этой по всем признакам собравшейся помирать 8 Малой Медведицы имеется планета. В непосредственной близости — это значит на расстоянии примерно в половину астрономической единицы, что в переводе на человеческий язык значит вполовину ближе, чем Земля к Солнцу. То есть, собственно говоря, немногим дальше Меркурия и совершенно точно ближе Венеры. Причём планета по своим габаритам ни разу не Меркурий и не Венера, а добрых полтора Юпитера. Отсюда вопрос, каким таким образом этот далёкий газовый исполин остался в живых и не стал жертвой агонии своей звезды. По расчётам, сейчас 8 Малой Медведицы уже поменьше, чем была, а на пике своего предсмертного расширения простиралась гораздо дальше этой планеты.

Какие будут предположения: обдумывают, к примеру, вариант, что планета не всегда была там, где она сейчас. Возможно, она была гораздо дальше, а толстеющая звезда её к себе притянула. Но тогда газовый гигант должен был, по идее, продолжать придвигаться к светилу по мере его похудения и при таком раскладе сейчас должен был быть ближе, чем есть. Поэтому такая гипотеза учёным не очень нравится.

Но есть и более привлекательная для них версия: что сама звезда изначально не была массой в два Солнца, а в весе прибавила за счёт того, что у неё была звезда-компаньон и она её съела. Если бы солнцеподобная звезда состарилась, а потом слилась, допустим, с белым карликом, то получившееся светило уже не раздуло бы до той степени, чтобы уничтожить планету.

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Имеется, скажем, и такая мысль: в результате этого слияния в окружающее пространство могло выбросить достаточно много всевозможной материи, газов, обломков и прочего и планета могла сформироваться из них. Тогда получается, что при жизни этой звезды (или этой двойной звёздной системы) наблюдаемой сейчас планеты вообще не было и в помине. То есть это "планета второго поколения". Если так, это удивительный и редкий случай.

И наконец, ещё один вариант, очень вдохновляющий для всей земной цивилизации: а что если по мере расширения звезды её мощнейший звёздный ветер (поток несущихся от неё частиц) отбросил планету подальше и именно это спасло ей жизнь? Может быть, тогда и у Земли через 5 миллиардов лет будет шанс?

Авторы Адель Романенкова