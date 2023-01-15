Непонятные вещи: Возле одной из звёзд 7 лет подряд наблюдали странный объект Что-то поистине невообразимых размеров загораживало собой красный гигант в полсотни раз больше Солнца. 14 января, 23:40 Система Gaia17bpp. Изображение © aas.org / Anastasios Tzanidakis

Звезда эта находится в созвездии Стрелы, это в нашем северном полушарии неба, между Лебедем и Орлом. Созвездие это само по себе довольно тусклое, а уж светило, о котором идёт речь, и вовсе видят только астрономы. Звезда получила наименование Gaia17bpp. Расположена в 26 тысячах световых лет от нас. Это значит, что свет от неё летит к нам 26 тысяч лет. И всё, что мы на ней или около неё наблюдаем, на самом деле случилось 26 тысяч лет назад.

По размерам эта звезда в 55 раз больше Солнца, но по массе — практически ему соответствует. То есть это красный гигант. А красные гиганты — это звёзды, которым недолго осталось. По сути, Gaia17bpp представляет собой ровно то, во что превратится и наше светило, когда в нём закончится водород для превращения в гелий. Его разнесёт до таких размеров, что оно проглотит и Меркурий, и Венеру, а очень вероятно, что Земля и Марс тоже не спасутся. Так что Gaia17bpp — это, можно сказать, такое же Солнце, только очень старое, 8 миллиардов лет. Для сравнения: Солнцу пока ещё 4,5 миллиарда лет, оно у нас в расцвете сил.

Звезду эту наблюдают уже последние лет семьдесят, но несколько лет назад началось нечто совершенно загадочное. Причём такое впечатление, что учёные обратили внимание на Gaia17bpp на самом деле лишь в 2017 году, когда она из едва различимой резко начала становиться в десятки раз ярче. Стали смотреть, что было раньше, и выяснилось, что звезда так же внезапно принялась тускнеть в 2012 году. Как будто что-то её медленно собой закрывало. И в итоге красный гигант стал аж в 63 раза менее ярким, чем обычно. Таким образом, странное затемнение звезды продолжалось семь лет подряд — с 2012 года, когда что-то начало её затмевать, и до 2019 года, когда это что-то, видимо, полностью ушло.

Gaia17bpp на снимках телескопов. Фото © aas.org / Anastasios Tzanidakis / Pan-STARRS1, DSS

Отсюда делают вывод, что за эти семь лет нечто проследовало по диску красного гиганта. На фоне этого диска. Вообще это явление само по себе очень известное, оно называется транзитом. Ещё Ломоносов наблюдал, к примеру, транзит Венеры по диску Солнца. Но дело в том, что Венера при этом не сказать чтобы сильно свет звёздный затмевала. А тут светило в полсотни раз крупнее — и что-то закрывает его до такой степени, что оно делается тусклее в 60 раз. Это что вообще должно быть такое? Даже планете размером с Юпитер такое не под силу. А будь это звезда, допустим, с то же самое Солнце, то она бы ничего не затмевала вообще — и даже в какой-то момент, наоборот, вся система ярче должна была бы становиться.

Поэтому единственное, что в принципе могут предложить астрономы в качестве версии, — что возле этого красного гиганта имеется белый карлик, окружённый исполинским диском пыли и прочего добра. Что такое белый карлик — это бывшее ядро звезды тоже как раз вроде Солнца, которое осталось без своей оболочки. То есть звезда опять же состарилась, растолстела, потом оболочку сбросила и осталось голое ядро — белый карлик. Если бы звезда была в десятки раз массивнее, то "раздетым" после её "смерти" остался бы уже не белый карлик, а нейтронная звезда или вовсе чёрная дыра. Всё это звёздные останки.

Система Gaia17bpp. Изображение © aas.org / Anastasios Tzanidakis

Вокруг некоторых белых карликов действительно замечают огромные пылевые диски. Это, по всей видимости, и есть выброшенная звёздная мантия. Но тут есть одна занимательная деталь: такое плоское облако вещества может образоваться вокруг белого карлика, только когда он для этого достаточно остынет. Пока он очень горячий — там никакая пыль не может собраться, всё испаряется начисто. По примерным подсчётам астрофизиков, после появления белого карлика должно пройти 10, а то и 20 миллионов лет, прежде чем он обзаведётся пылевым диском.

А тогда получается интересная ситуация. Мы имеем двойную систему звёзд, по всем признакам изначально очень друг на друга похожих: красный гигант — состарившаяся солнцеподобная звезда, белый карлик — ядро такой же умершей звезды. А когда идентичные звёзды друг с другом связаны, то это чаще всего означает, что они родные сёстры, которые появились одновременно из общего протозвёздного облака, из общей колыбели. Значит, они должны быть ровесницами.

Меж тем по факту выходит, что одна сестра давно завершила свой основной жизненный цикл и уже оставила после себя лишь остывший труп, а другая всё ещё благополучно продолжает доживать красным гигантом. Поэтому учёные пока не ставят точку в этом расследовании и пытаются выяснить, из чего именно состоит этот диск, откуда он взялся и насколько это заурядное либо редкое явление. Надо сказать, диск этот простирается как минимум на такое пространство, какое разделяет Солнце и Землю, то есть у нас в Солнечной системе он бы достиг орбиты Земли.

Примечательно, что это уже далеко не первый случай загадочных затемнений звёзд в космосе. К примеру, очень похожая ситуация — со звездой Эпсилон Возничего: там каждые 27 лет происходят двухлетние затемнения и тоже подозревают карликовую звезду с преогромным диском обломков. Но есть и гораздо более странные транзиты по дискам звёзд. Самая знаменитая из подобных загадок — звезда Табби в созвездии Лебедя. Там что-то маячит нерегулярно, то есть даже нельзя сказать, что оно вращается вокруг звезды, потому что у вращения есть определённый период, объект должен появляться через равные промежутки времени.

Авторы Адель Романенкова