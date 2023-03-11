Звёздный путь: Учёные встревожены ударной волной, потрясшей Вселенную Обобщение снимков сотен тысяч галактических скоплений позволило увидеть потрясающее зрелище. 10 марта, 23:40 Планетарная туманность. Обложка © Shutterstock

Как устроена Вселенная

Лучше всего шаг за шагом мысленно увеличивать масштаб. Сначала представить Землю, Солнечную систему и нашу родную спиральную галактику Млечный Путь, в которой таких солнечных систем сотни миллиардов. Далее смотрим в телескоп "Хаббл" и видим, что во Вселенной и спиральных, и не спиральных галактик превеликое множество и они постоянно друг от друга в космосе разлетаются, притом всё быстрее и быстрее. Но если взять ещё больший масштаб, то окажется, что они неравномерно распределены по космическому пространству.

Астрофизики видят, что Вселенная представляет собой некую невообразимую паутину. И нити этой паутины по большей части состоят из таинственной тёмной материи. Напомним, в целом ситуация такова, что всё видимое вещество во Вселенной — это лишь 4% её общего "объёма" и ещё около 22% — это некое вещество, которое мы не видим абсолютно, но ощущаем его мощнейшую гравитацию и именно поэтому понимаем, что оно есть. Потому оно так и называется — тёмная материя. А всё остальное, то есть самая внушительная часть Вселенной, — это ещё более таинственная тёмная энергия. Это та пока непонятая нами сила, которая каким-то образом расширяет, растягивает пространство между галактиками и таким образом увеличивает расстояние между ними. Она не притягивает, а, наоборот, отталкивает. Отсюда и понятие "антигравитация".

Космическая паутина из нитей тёмной материи, в местах пересечения которых находятся галактики. Изображение получено с помощью компьютерного моделирования. Фото © sciencenews.org / ANATOLY KLYPIN / NEW MEXICO STATE UNIVERSITY, JOEL PRIMACK/UC SANTA CRUZ

Так вот, нити вселенской паутины в основном состоят из тёмной материи, но есть в них и немножко материи обыкновенной, той, которую мы понимаем и из которой состоит всё, что мы видим в космосе. Нити друг с другом переплетены, они друг с другом во множестве мест пересекаются, и при этом они не являются неподвижными — паутина "живая", где-то возникают новые пересечения. И на перекрёстках этих дорог та имеющаяся в нитях самая малость обыкновенного вещества скапливается, уплотняется и, собственно говоря, собирается в галактики. То есть скопления галактик сконцентрированы в местах пересечения этих удивительных невидимых нитей. И наш Млечный Путь тоже находится на одном из таких перекрёстков.

Тайны Вселенной

Недавно учёные понаблюдали за пространством между двумя соседними скоплениями галактик и обнаружили, что это самое пространство тоже пронизывают магнитные поля. То есть магнитное поле, оказывается, есть не только у планет, звёзд и, конечно, целых галактик, а оно ещё и идёт вдоль этих вселенских нитей. И вдоль линий этого межгалактического магнитного поля, как в коллайдере, несутся на немыслимых скоростях электроны.

Так вот, в местах пересечения нитей под действием этого электромагнетизма возникают целые "шоковые" ударные волны. Заряженные частицы ещё больше ускоряются, врываются в облака межгалактического вещества и вызывают в них излучение, в том числе в радиодиапазоне. Поэтому с помощью радиотелескопа это можно зафиксировать.

Чтобы создать картину в таком невероятном масштабе, учёные объединили данные радиообсерваторий по 600 тысячам пар галактических скоплений. И в итоге удалось воочию увидеть ударные волны, проходящие сквозь ткань Вселенной.

Ударные волны, возникающие в местах пересечения нитей космической паутины. Анимация сделана на основе данных радиотелескопов.

Это первый случай непосредственного наблюдения этого явления, раньше его предсказывали только теоретические расчёты. Но природа этих ударных волн, сама намагниченность нитей космической паутины и происхождение летящих по ним электронов — всё это пока тайны Вселенной.

— Эти электроны могли быть в прошлом выброшены из соседних галактик или появиться при взрывах сверхновых звёзд, — предположила итальянский радиоастроном Федерика Говони.

Авторы Адель Романенкова