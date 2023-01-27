Живое облако: Телескоп "Джеймс Уэбб" взбудоражил учёных сигналом из межзвёздного пространства Посреди свирепого космического холода в тумане частиц собирается воедино всё то, что нужно для появления во Вселенной живых существ. 26 января, 23:40 Облако Хамелеона. Обложка © NASA, ESA, CSA, and M. Zamani (ESA / Webb)

Что такое межзвёздная среда

Это рассеянное по межзвёздному пространству внутри галактики вещество: пыль, газ и прочее. Синий дым, который сфотографировал "Уэбб", находится в 630 световых годах от Земли в созвездии Хамелеона, достаточно тусклой группе звёзд, которую видно только в Южном полушарии. Поэтому это скопление звёздной пыли и назвали облаком Хамелеона I. Там этих облаков целых три, они простираются на всё созвездие и составляют комплекс Хамелеона.

Облако, как можно заметить, немного подсвечивает сзади рождающаяся прямо сейчас в нём звезд. Это яркий объект над тремя великолепными "шестиконечными" светилами с левой стороны. Но на снимке лишь часть гигантского молекулярного облака, и в целом оно считается "тёмным", то есть по большей части оно настолько плотное, что не пропускает идущий на него свет. В таких туманностях может быть вплоть до тысячи частиц в каждом кубическом сантиметре.

Они могут занимать собой пространство протяжённостью в сотни световых лет, и вещества в них бывает столько, что хватило бы на миллион небольших звёзд вроде Солнца. В данном случае в Хамелеоне I насчитали примерно 200–300 молодых звёзд. Это космические ясли, по-научному — область активного звездообразования.

Как рождаются звёзды

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На самом деле не так давно учёные пришли к выводу, что гравитация управляет этим процессом не с самого начала. Оказывается, в своей вселенской свободе частицы там носятся с такими неимоверными скоростями, что они бы просто бесконечно сталкивались и благополучно отскакивали друг от друга, если бы не статическое электричество. То есть самые первые частицы будущей звезды "прилипают" друг к другу благодаря электростатике, а потом сгусток уже оказывается достаточно большим, чтобы начать притягивать окружающее вещество своей массой.

От трения и сжатия материи силой притяжения она всё больше нагревается, и в какой-то момент собранная масса становится столь огромной, а давление внутри получается настолько сильное, что там начинается термоядерная реакция: одни атомы превращаются в другие. При этом выделяется энергия в виде света. Звезда зажигается.

По современным научным представлениям, чтобы это произошло, должно собраться вещество массой как минимум в 75 Юпитеров. Самая "лёгкая" из известных полноценных звёзд, то есть звёзд – термоядерных реакторов, имеет массу в 93 Юпитера. А те, что поменьше, — это так называемые коричневые карлики, это и не совсем звёзды, но уже и не планеты. Какие-то термоядерные процессы в них происходят, но они маломощные, поэтому такие небесные тела толком не светятся. Так сказать, "недозвёзды".

Что не так с облаком Хамелеона

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С ним, в общем-то, всё в порядке, просто благодаря беспрецедентной чувствительности телескопа "Уэбб" удалось понять, из чего оно состоит, и полученные данные не могут не поражать воображения. Дело в том, что космическая обсерватория способна "видеть" вплоть до отдельных молекул в этом облаке, потому как эти молекулы отражают свет. И выяснилось, что в звёздной колыбели есть, например, метанол (а это, надо сказать, сложная органическая молекула), есть метан, аммиак. Всё это в той или иной степени строительные блоки, из которых воздвигается жизнь. Значит, они появляются уже тогда, когда, можно сказать, самих звёзд и планет ещё толком нет — в среде, где царит лютый холод почти на уровне абсолютного нуля: минус 263 по Цельсию. Напомним, абсолютный ноль — это минус 273, холоднее во Вселенной не бывает.

Так вот, благодаря "Уэббу" теперь достоверно показано, что в межзвёздном молекулярном облаке имеется тот минимальный набор элементов, без которых известная нам жизнь невозможна: углерод, кислород, водород, азот и сера.

Выходит, химическое изобилие Земли и вообще Солнечной системы — никакой не исключительный случай, а самая заурядная вещь. И всё это наталкивает на определённые фантастические мысли. Как минимум о том, что среди сотен рождающихся в Хамелеоне звёзд хотя бы одной могло бы повезти с каменистой планетой на нужном расстоянии, чтобы в её океанах Вселенная довела до конца невероятный космический процесс построения молекулы РНК, потом ДНК и, наконец, живой клетки.

Авторы Адель Романенкова