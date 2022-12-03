Учёные встревожились после обнаружения воды в загадочном метеорите В упавшем из космоса камне нашли воду, и она по своему составу полностью совпадает с земной. 3 декабря, 01:40 Обложка © Shutterstock

Метеорит Уинчкомб

Уютный английский городок Уинчкомб был увековечен в истории науки вечером 28 февраля 2021 года. Повезло максимально — и с самим фактом падения метеорита, и с отсутствием пострадавших, и даже было уже темно, поэтому огненный шар великолепно смотрелся на фоне ночного неба.

В атмосфере метеор (пока он не упал, он называется метеором) разрушился на осколки разных размеров, их нападало сотни штук общим весом граммов 600. Во всяком случае, такой "урожай" собрали местные жители. Первые фрагменты нашли на следующее утро на дорожке возле дома. Их немедленно собрали и повезли в Лондон, за что учёные были безмерно благодарны. Дело в том, что для них принципиально важно, чтобы метеоритик не успело залить дождём и чтобы он попал к ним в руки в течение первых 12 часов после падения: тогда по качеству материал считается сравнимым с тем, который добывают на астероидах зонды.

К примеру, японский исследовательский аппарат Hayabusa2 запустили в 2014 году к 900-метровому околоземному астероиду Рюгу, и в конце 2020-го зонд привёз на Землю образцы его вещества. Так вот, оказалось, что вещество Рюгу довольно похоже на вещество метеорита Уинчкомб. И то и другое — углистые хондриты, редкий тип метеоритов с высоким содержанием углерода. Это, собственно, нетрудно заметить. Вот один из фрагментов Уинчкомба, 103 грамма. Выставлен в Музее естественной истории в Лондоне.

Фрагмент метеорита Уинчкомб в Музее естественной истории в Лондоне. Фото © Natural History Museum

Анализ показывает, что веществу метеорита примерно четыре с половиной миллиарда лет, то есть он родился одновременно с самой Землёй и всей Солнечной системой. А благодаря обилию данных о наблюдаемом падении удалось проследить его траекторию до входа в атмосферу и сделать вывод, что метеор прилетел из окрестностей главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Если ещё точнее, то есть предположение, что когда-то он был частью спутника Юпитера, а примерно миллион лет назад его выбило с поверхности ударом о что-то крупное и направило к нам.

Вода в метеорите

Благодаря скорости доставки к учёным самые первые найденные образцы не успели впитать земную воду, и это тоже очень важно. Дело в том, что в составе метеорита есть вода, и анализ показывает, что она составляет 10–11% всей его массы. Впрочем, эта вода в камне в основном находится не сама по себе, а, так сказать, встроена в молекулы твёрдых веществ — это называется гидратацией пород. В любом случае гидратация — процесс очень долгий, так что можно с уверенностью говорить, что в метеорите находится внеземная вода.

Около 300 граммов метеорита было обнаружено сотрудниками Музея естественной истории, Университета Плимута, Открытого университета, Имперского колледжа Лондона и Университета Глазго, хотя учёные подозревают, что фрагментов могло быть больше. Фото © Natural History Museum / University of Glasgow

Но самое интересное, что современная техника позволяет определить, как в этой воде выглядят атомы водорода. И оказалось, что там водород двух разновидностей: обыкновенный (один протон и один электрон) и тяжёлый, то есть дейтерий (в его атомном ядре уже не один протон, а протон плюс нейтрон). А особенно примечательно их соотношение, потому что в метеоритах, в кометах и вообще внеземных объектах доля дейтерия в общей массе водорода бывает разной, но всегда отличается от того, что мы имеем в земной воде. Однако в этом случае, по данным опубликованной научной статьи, соотношение абсолютно такое же, как в наших океанах.

Фрагмент метеорита Уинчкомб. Фото © Natural History Museum / The Trustees of the Natural History Museum

И это породило новую волну споров о том, как планета Земля обзавелась своей потрясающей гидросферой. Противоборствуют две версии: что вода нападала вместе с астероидами и метеоритами и что она образовалась в недрах планеты самостоятельно, а потом вышла на поверхность. Главным аргументом против космической гипотезы всегда была как раз большая разница между химическим составом земной и внеземной воды. А теперь оказывается, что в случае Уинчкомба никакой разницы нет.

Авторы Адель Романенкова