Врач объяснил, как проблемы с зубами могут привести к импотенции, деменции и даже инсульту

Недостаточный уход за полостью рта может закончиться не только кариесом или удалением зубов, но и куда более серьёзными проблемами вплоть до деменции и инсульта. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" предупредил врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, вице-президент Общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук.

По его словам, немало головной боли в будущем может доставить неправильный прикус. Многие считают эту проблему незначительной и не спешат ставить брекеты, однако, по словам специалиста, несбалансированный прикус может мешать нормальному кровообращению в головном мозге, а это, в свою очередь, является одним из ключевых факторов развития деменции.

Также неправильный прикус может привести к преждевременному старению. Казалось бы, при чём здесь зубы? А всё дело в том, что из-за нарушения прикуса со временем появляются морщины, двойной подбородок, меняется эластичность кожи, а лицо в целом становится более усталым.

По словам стоматолога, вовремя невылеченные зубы могут доставить массу проблем мужчинам. К примеру, кариес может стать источником распространения инфекции. Эта инфекция с током крови без труда попадёт в предстательную железу и спровоцирует простатит. А если этого аргумента недостаточно — одним из следствий простатита является импотенция.

Однако бывают случаи, когда недостаточная гигиена полости рта может вовсе привести к опасному для жизни состоянию. Так, например, плохая чистка зубов может вызвать воспаление дёсен. Но помимо общего дискомфорта это ещё и процесс, приводящий к нарушению мозгового кровообращения. А такое состояние нередко может вызвать инсульт, что, кстати, уже было доказано наблюдениями учёных.

Ортодонт советует соблюдать простые правила ухода за зубами: чистить зубы два раза в день, дополняя процедуру использованием ирригатора и зубной нити. Рекомендует он и не забывать про прикус. По словам врача, исправить его можно не только в детском и подростковом возрасте, но и во взрослом.