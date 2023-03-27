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27 марта, 14:32

Названы самые опасные и самые безопасные для зубов сладости

Стоматолог Ешидоржиев назвал самыми опасными сладостями для зубов нугу, пастилу и карамель

Частое употребление сладостей неизбежно приведёт к образованию кариеса. Наибольший вред зубам причиняют "липкие" сладости: нуга, карамель, пастила, предупредил стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

В беседе с РИА "Федералпресс" специалист отметил, что подобные лакомства прилипают к зубам и забиваются между них. По его словам, некоторые частички настолько малы, что даже глазу не видны, однако бактериям этого достаточно. Также лучше отказаться от чупа-чупсов и подобных леденцов. Они находясь в ротовой полости, соприкасаются с поверхностью зубов слишком продолжительное время и, соответственно, портят их, уточнил стоматолог.

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По его словам, самое безопасное лакомство — это тёмный шоколад. Но и на состав этого продукта нужно обращать внимание — в нём должно быть минимум сахара. Кроме того, можно употреблять фрукты, ведь в них содержатся природные сахара, а также целлюлоза, которая механически очищает поверхность зубов. А вот на сухофрукты налегать не стоит. Ешидоржиев заметил, что они и сахара содержат больше, и в межзубном пространстве нередко застревают, что провоцирует кариес. Врач также порекомендовал гражданам после сладкого полоскать рот.

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Иван Косицын
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