Стоматолог объяснила, как стресс влияет на здоровье зубов

Стресс и нервное напряжение могут привести к серьёзным проблемам с зубами и дёснами. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила стоматолог Ася Габуева.

"Когда человек нервничает, организм выделяет кортизол — так называемый гормон стресса. Он влияет на состав слюны, повышая уровень кислотности, что приводит к ускоренному развитию кариеса, стоматиту и другим заболеваниям полости рта. Кроме того, стресс может ухудшить состояние дёсен, вызвать пародонтит, гингивит и болезнь пародонта, которая может привести к потере зубов", — отметила она.

По словам эксперта, при тревоге во рту появляется мышечное напряжение, что в итоге может привести к бруксизму, то есть непроизвольному стискиванию зубов во время сна. Специалист призвала предпринимать меры для предотвращения стресса. Так, например, стоит соблюдать правильный режим дня и регулярно посещать стоматолога.