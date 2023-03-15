Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 12:12

Стоматолог объяснила, как стресс влияет на здоровье зубов

Стоматолог Габуева: Стресс может привести к серьёзным проблемам с зубами и дёснами

Стресс и нервное напряжение могут привести к серьёзным проблемам с зубами и дёснами. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила стоматолог Ася Габуева.

"Когда человек нервничает, организм выделяет кортизол — так называемый гормон стресса. Он влияет на состав слюны, повышая уровень кислотности, что приводит к ускоренному развитию кариеса, стоматиту и другим заболеваниям полости рта. Кроме того, стресс может ухудшить состояние дёсен, вызвать пародонтит, гингивит и болезнь пародонта, которая может привести к потере зубов", — отметила она.

По словам эксперта, при тревоге во рту появляется мышечное напряжение, что в итоге может привести к бруксизму, то есть непроизвольному стискиванию зубов во время сна. Специалист призвала предпринимать меры для предотвращения стресса. Так, например, стоит соблюдать правильный режим дня и регулярно посещать стоматолога.

Россиянам назвали пять веских причин отказаться от диетических продуктов

Россиянам назвали пять веских причин отказаться от диетических продуктов

Ранее Лайф писал, что диабет и отсутствие зубов влияют на память и повышают риск развития деменции. К такому выводу пришли учёные Нью-Йоркского университета.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров