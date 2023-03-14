Учёные нашли связь между диабетом, отсутствием зубов и развитием деменции

Потеря зубов и диабет могут ухудшить мыслительные функции человека и повлиять на развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли учёные Нью-Йоркского университета. Результаты их исследования опубликовал Journal of Dental Research.

Специалисты в течение 12 лет изучали данные почти десяти тысяч пожилых людей в возрасте от 65 до 85 лет. У них каждые два года измерялись показатели памяти и когнитивные функции. Также у испытуемых спрашивали о диабете и потере зубов.

Оказалось, что у пациентов с диабетом и полной потерей зубов когнитивные способности были хуже, чем у пожилых людей без заболеваний. Причём быстрее всего мыслительные способности утрачивали люди, у которых были совмещены оба фактора — отсутствие зубов и диабет.

Изменения в мозге из-за диабета происходят по причине высокого уровня сахара в крови, воспалений и связанных с этим болезней сердца. Похожая ситуация и с плохим состоянием полости рта. Сопутствующее воспаление также приводит к когнитивным нарушениям.