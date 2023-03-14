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14 марта, 08:59

Учёные нашли связь между диабетом, отсутствием зубов и развитием деменции

JDR: Диабет и отсутствие зубов влияют на память и повышают риск развития деменции

Потеря зубов и диабет могут ухудшить мыслительные функции человека и повлиять на развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли учёные Нью-Йоркского университета. Результаты их исследования опубликовал Journal of Dental Research.

Специалисты в течение 12 лет изучали данные почти десяти тысяч пожилых людей в возрасте от 65 до 85 лет. У них каждые два года измерялись показатели памяти и когнитивные функции. Также у испытуемых спрашивали о диабете и потере зубов.

Оказалось, что у пациентов с диабетом и полной потерей зубов когнитивные способности были хуже, чем у пожилых людей без заболеваний. Причём быстрее всего мыслительные способности утрачивали люди, у которых были совмещены оба фактора — отсутствие зубов и диабет.

Врач объяснила, как связаны диабет и запах изо рта

Врач объяснила, как связаны диабет и запах изо рта

Изменения в мозге из-за диабета происходят по причине высокого уровня сахара в крови, воспалений и связанных с этим болезней сердца. Похожая ситуация и с плохим состоянием полости рта. Сопутствующее воспаление также приводит к когнитивным нарушениям.

Ранее Лайф сообщал о том, что депрессия может быть ранним признаком деменции, особенно у пожилых людей. Об этом рассказал врач-невролог клиник "Атлас" Игорь Мацокин.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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