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23 февраля, 11:21

Врач объяснила, как связаны диабет и запах изо рта

Врач Кашляк: Неприятный или сладковатый запах изо рта может указывать на наличие диабета

Неприятный запах изо рта может указывать на наличие сахарного диабета. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-педиатр Ольга Кашляк. По её словам, повышенный уровень сахара в крови вызывает накопление глюкозы в слюне, из-за чего впоследствии начинает формироваться зубной налёт, который и вызывает зловонное амбре. Также на диабет может указывать и запах ацетона изо рта.

"Когда у человека сахарный диабет, жиры используются для синтеза глюкозы. Остатки жиров превращаются в кетоны — это летучие соединения, которые организм выводит из лёгких. Ацетон является кетоном, потому и появляется характерный запах жидкости для снятия лака изо рта", — пояснила медик.

Если в крови сильно повышен уровень глюкозы, которая не проникает в клетки из-за недостатка инсулина, может развиться диабетический кетоацидоз — повышение уровня кетонов. Такое состояние, по словам специалиста, характеризуется появлением фруктового или сладковатого запаха изо рта. При появлении данных симптомов необходимо в срочном порядке вызвать бригаду медиков.

Врач назвал необычный симптом диабета, который предшествует смертельно опасному состоянию

Врач назвал необычный симптом диабета, который предшествует смертельно опасному состоянию

Ранее учёные выяснили, что антоцианы, содержащиеся в овощах и фруктах красного и фиолетового цвета, могут предотвратить развитие диабета. К полезным продуктам специалисты отнесли, в частности фиолетовые клубни картофеля, редис и красную капусту.

Обложка ©

Freepik / iHumnoii

Наталья Исакова
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