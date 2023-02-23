Врач объяснила, как связаны диабет и запах изо рта

Неприятный запах изо рта может указывать на наличие сахарного диабета. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала врач-педиатр Ольга Кашляк. По её словам, повышенный уровень сахара в крови вызывает накопление глюкозы в слюне, из-за чего впоследствии начинает формироваться зубной налёт, который и вызывает зловонное амбре. Также на диабет может указывать и запах ацетона изо рта.

"Когда у человека сахарный диабет, жиры используются для синтеза глюкозы. Остатки жиров превращаются в кетоны — это летучие соединения, которые организм выводит из лёгких. Ацетон является кетоном, потому и появляется характерный запах жидкости для снятия лака изо рта", — пояснила медик.

Если в крови сильно повышен уровень глюкозы, которая не проникает в клетки из-за недостатка инсулина, может развиться диабетический кетоацидоз — повышение уровня кетонов. Такое состояние, по словам специалиста, характеризуется появлением фруктового или сладковатого запаха изо рта. При появлении данных симптомов необходимо в срочном порядке вызвать бригаду медиков.