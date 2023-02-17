Учёные выяснили, что фиолетовые фрукты и овощи могут предотвратить развитие диабета

Учёные из Университета Турку (Финляндия) считают, что антоцианы, содержащиеся в овощах и фруктах красного и фиолетового цвета, могут предотвратить развитие сахарного диабета. Об этом сообщает портал StudyFinds.

Как оказалось, фиолетовый пигмент способен снизить риск развития диабета за счёт влияния на энергетический обмен в клетках, микробы кишечника и уровень воспаления. Авторы исследования отмечают, что продукты с ацилированным антоцианином обладают более сильным эффектом. К ним относятся фиолетовые клубни картофеля, редис и красная капуста.

"Генотип растения определяет, какие антоцианы оно производит. В целом фиолетовые овощи содержат много ацилированных антоцианов. Кроме того, фиолетовый картофель, особенно финский сорт "Синкея сакари", богат ацилированными антоцианами", — отметил Кан Чен, один из авторов исследования.