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10 февраля, 13:03

Учёные выбрали лучший хлеб против диабета, ожирения и болезней сердца

AJCN: Хлеб из нутовой муки надолго сохраняет чувство сытости и снижает риск диабета

Хлеб из нового вида цельнозерновой нутовой муки способен снизить уровень сахара в крови и надолго сохранить чувство сытости. Результаты исследования публикует журнал American Journal of Clinical Nutrition.

Полезные бобовые (нут, чечевица, фасоль) помогают поддерживать вес в норме, снижая риск сердечных заболеваний. Волокнистая структура продукта в такой муке благоприятно влияет на работу ЖКТ, несмотря на её классический помол.

Исследование показало, что употребление нутового хлеба повышает передачу сигналов сытости из кишечника в мозг, тем самым дольше сохраняя чувство сытости. Даже добавление 30% такой муки уменьшает уровень сахара в крови на 40% по сравнению с пшеничным хлебом.

Таким образом, добавление в блюдо клетчатой нутовой муки, которая вызывает меньший скачок уровня сахара в крови, может способствовать снижению риска ожирения и диабета II типа.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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