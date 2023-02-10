Учёные выбрали лучший хлеб против диабета, ожирения и болезней сердца
AJCN: Хлеб из нутовой муки надолго сохраняет чувство сытости и снижает риск диабета
Хлеб из нового вида цельнозерновой нутовой муки способен снизить уровень сахара в крови и надолго сохранить чувство сытости. Результаты исследования публикует журнал American Journal of Clinical Nutrition.
Полезные бобовые (нут, чечевица, фасоль) помогают поддерживать вес в норме, снижая риск сердечных заболеваний. Волокнистая структура продукта в такой муке благоприятно влияет на работу ЖКТ, несмотря на её классический помол.
Исследование показало, что употребление нутового хлеба повышает передачу сигналов сытости из кишечника в мозг, тем самым дольше сохраняя чувство сытости. Даже добавление 30% такой муки уменьшает уровень сахара в крови на 40% по сравнению с пшеничным хлебом.
Таким образом, добавление в блюдо клетчатой нутовой муки, которая вызывает меньший скачок уровня сахара в крови, может способствовать снижению риска ожирения и диабета II типа.
Ранее эндокринолог Майоров развеял миф о том, что диабет возникает из-за злоупотребления сладким. Миф о сахаре возник оттого, что сладкоежки в первую очередь склонны к набору лишних килограммов, из-за чего реализуется диабет II типа.
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