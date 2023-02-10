Учёные выбрали лучший хлеб против диабета, ожирения и болезней сердца

Хлеб из нового вида цельнозерновой нутовой муки способен снизить уровень сахара в крови и надолго сохранить чувство сытости. Результаты исследования публикует журнал American Journal of Clinical Nutrition.

Полезные бобовые (нут, чечевица, фасоль) помогают поддерживать вес в норме, снижая риск сердечных заболеваний. Волокнистая структура продукта в такой муке благоприятно влияет на работу ЖКТ, несмотря на её классический помол.

Исследование показало, что употребление нутового хлеба повышает передачу сигналов сытости из кишечника в мозг, тем самым дольше сохраняя чувство сытости. Даже добавление 30% такой муки уменьшает уровень сахара в крови на 40% по сравнению с пшеничным хлебом.

Таким образом, добавление в блюдо клетчатой нутовой муки, которая вызывает меньший скачок уровня сахара в крови, может способствовать снижению риска ожирения и диабета II типа.