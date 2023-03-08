Врач назвал неожиданный признак деменции

Депрессия может быть ранним признаком деменции, особенно у пожилых людей. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал врач-невролог клиник "Атлас" Игорь Мацокин.

Как рассказал специалист, пожилые люди в большинстве случаев не могут критически оценить своё состояние, а родственники иногда объясняют их поведение особенностями возраста и характера. В результате за помощью к врачам они обращаются уже поздно, хотя срок выявления заболевания играет ключевую роль. По словам Мацокина, обнаружив деменцию вовремя, можно замедлить её на восемь-десять лет. Поэтому, подчеркнул врач, следует относиться с особым вниманием к эмоциональному состоянию людей после 65 лет.

Для выявления заболевания врач-невролог проводит детальное нейропсихологическое тестирование. В случае подтверждения диагноза необходимо определить, чем именно деменция вызвана. Причины специалист находит в результатах МРТ головного мозга, исследований крови на определённые показатели, УЗИ артерий головы и шеи, отметил Мацокин.

По его словам, снизить риск развития деменции возможно благодаря здоровому образу жизни. Для этого следует поддерживать нормальный вес, бросить курить, сбалансированно питаться и ограничить употребление алкоголя, особенно после средних лет.