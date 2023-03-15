Россиянам назвали пять веских причин отказаться от диетических продуктов

Диетические продукты порой могут нанести серьёзный вред организму. Диетолог Людмила Микитюк в беседе с Лайфом перечислила пять причин отказаться от них.

"Нарушение баланса БЖУ (белки – жиры – углеводы): и слишком жирная, и обезжиренная пища наносит серьёзный вред здоровью. Нужно не только считать калории, но и соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в своём рационе. Йогурт 0%-ной жирности не нейтрализует жирный ужин, поглощённый за день до", — отметила эксперт.

Также, по словам Микитюк, эти продукты не несут пользы. Например, растительное диетическое молоко является для организма совершенно пустым, так как оно не содержит нужного костям и зубам человека количества кальция. Обезжиренные молочные продукты тоже не являются очень полезными, молочный жир содержит необходимые фосфолипиды, которые участвуют в восстановлении клеток организма человека, подчеркнула собеседница Лайфа.

Помимо этого потребление диетических продуктов грозит опасностью авитаминоза. Всё дело в том, что некоторые жизненно важные витамины (например, A, D, E и K) являются жирорастворимыми, а при отсутствии в рационе жиров данные витамины не усваиваются, пояснила диетолог.

"Повышенное содержание сахара: подумайте, что остаётся в йогурте, когда оттуда убирают все жиры. Конечно, это углеводы. А также сахар, сахарозаменители, крахмал ароматизаторы, красители, стабилизаторы, консерванты. В одном стаканчике обезжиренного йогурта содержится примерно 3–4 ложки сахара", — указала Микитюк, добавив, что в состав таких продуктов, как правило, также входит много искусственных добавок, которые замедляют обмен веществ и вынуждают организм накапливать жир.

Пятой причиной, по которой стоит отказаться от диетических продуктов, специалист назвала ловушки рекламы. В качестве примера она привела гранолу (традиционный для США снек из плющеной овсяной крупы, орехов и мёда, обычно запечённый до хрустящего состояния). Это блюдо очень калорийно (от 200 до 300 калорий в половине порции). При этом гранолу часто едят с йогуртом или фруктами, которые дополнительно увеличивают её калорийность, подчеркнула эксперт. Итого, по словам Микитюк, позавтракав миской "диетической" гранолы, человек получает с утра 600 калорий — почти половину от дневной нормы.