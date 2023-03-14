Диетолог рассказала, чем весной можно заменить овощи и фрукты старого урожая

Весной вместо фруктов и овощей старого урожая стоит есть квашеную капусту, в которой содержится витамин С. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила гастроэнтеролог, гепатолог, диетолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Елена Манило.

"В весеннем рационе стоит отказаться от фруктов и овощей старого урожая. Дело в том, что к концу зимы количество витаминов и минералов в них стремится к нулю. А если при хранении таких продуктов были допущены нарушения, они и вовсе могут быть вредны для организма. Например, дополнительно снизить и без того ослабленный холодами иммунитет или усилить интоксикацию организма", — отметила она.