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13 марта, 04:46

Витамин С назван плохим способом лечения вирусов

Терапевт Водовозов заявил, что витамин С не подходит для борьбы с вирусами

В сезон простуд многие пытаются защититься от вирусов с помощью витамина С. Как на самом деле это вещество влияет на организм, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По словам медика, многие научные исследования подтверждают, что витамин С неэффективен для лечения и профилактики вирусных инфекций.

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"Витамины — это пищевой ингредиент, и было бы странно, если бы они лечили от чего-нибудь, кроме авитаминоза. Реальный авитаминоз из-за нехватки витамина С это цинга, её случаи единичны, обычно они связаны с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями", — пояснил Водовозов в интервью радио Sputnik.

Терапевт также предостерёг от злоупотребления витамином С. Регулярный приём препаратов, в которых содержится этот компонент, может способствовать камнеобразованию в мочевыводящих путях. Врач напомнил, что ежедневная норма витамина С — 50 миллиграммов. В самом ходовом аптечном препарате — 250 миллиграммов, а бывает и больше.

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Кроме того, Водовозов опроверг миф о том, что в лимоне содержится много витамина С. Больше всего этого витамина в шиповнике и красном болгарском перце, а также в чёрной смородине и практически во всех разновидностях капусты.

Ранее диетолог Елена Тихомирова рекомендовала воду, спорт и витамины группы B для избавления от шлаков и токсинов. Показателями того, что организм перегружен метаболитами, являются отёчность и тусклость кожи, плохое самочувствие.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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