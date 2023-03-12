6 категорий продуктов, которые помогут восполнить дефицит йода

Важным микроэлементом в питании является йод, его дефицит приводит к снижению функции щитовидной железы, что тянет за собой сбои в работе всего организма. Лайф узнал у врача-диетолога Ирины Мансуровой, как восполнить нехватку этого микроэлемента с помощью питания.

Медик напомнила, что без йода нарушается работа сердца, сосудов, мышц, пищеварительной системы, а также происходят депрессии, плохо работает память, снижается трудоспособность и существует риск развития психических заболеваний. Особенно важно не забывать о пользе йода в случае с детьми. Суточная норма йода — 120–150 микрограммов.

"Прежде всего нужно потреблять молочные и кисломолочные продукты. Стакан молока принесёт вам 60–80 микрограммов йода. Также яйца, а именно яичный желток, ведь одно крупное яйцо содержит около 24 микрограммов вещества, что составляет 16% суточной нормы", — уточнила Мансурова.

Далее идут морепродукты: хек, треска, окунь, сельдь, лосось, креветки, кальмары, мидии, морская капуста, морская фасоль, икра. Всё это поможет разом закрыть суточную норму йода. Этот микроэлемент есть и в крупах, особенно в гречке, пшене и геркулесе. Готовить себе такой гарнир или каши нужно ежедневно.

По словам диетолога, также следует ввести в рацион продукты растительного происхождения — фейхоа, хурму, яблоки, бананы, клюкву, щавель, шпинат. Клюква, к примеру, богата антиоксидантами и является прекрасным источником йода. По оценкам, в трети стакана таких ягод содержится 400 микрограммов йода. Нельзя игнорировать и бобовые, в частности фасоль, горох, чечевицу.

"Самый доступный способ получить йод — запечь привычную нам картошку. В одной средней картофелине около 60 микрограммов — это 40% дневной нормы. Больше йода в кожуре плода, поэтому запекать блюдо следует целиком", — отметила врач.

Сушёные сливы тоже являются проверенным источником йода, ещё они богаты клетчаткой и помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Пять черносливин "принесут" в организм 13 микрограммов йода, заключила медик.