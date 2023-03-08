Врач назвала фрукты и овощи, которые помогут укрепить иммунитет весной

Весной организм каждого из нас становится ослабленным из-за дефицита витаминов, который можно восполнить с помощью овощей и фруктов. Однако далеко не каждый из них может по-настоящему помочь преодолеть этот период без болезней. О том, каким овощам и фруктам нужно отдать предпочтение весной, RT рассказала врач-эндокринолог Юлия Сидоркина.

"Рекомендованы фрукты и овощи, богатые витаминами С, А, группой В, марганцем, железом. Прежде всего цитрусовые, яблоки, бананы, фрукты и овощи зелёного и оранжевого цвета", — заявила Сидоркина.

По словам специалиста, употреблять стоит сезонные фрукты и овощи, выращенные в естественных условиях, так как в них содержится больше витаминов и полезных микроэлементов. А вот привезённые откуда-то плоды из-за транспортировки и её условий теряют все свои полезные свойства и не несут такой пользы, какую могли бы на первоначальном этапе. Осторожнее нужно быть с различными экзотическими фруктами, так как они могут привести к аллергии вплоть до анафилактического шока.

"Предпочтение следует отдать авокадо, которое богато мононенасыщенными полезными жирными кислотами, витаминами группы В, А, Е, С, железом, йодом, медью, фолиевой кислотой", — добавила Сидоркина и заметила, что плод может быть полезен для поддержания репродуктивной функции у мужчин и женщин.

Говоря о фруктах в целом, эндокринолог заметила, что они являются источником витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, пищевых волокон, в основном представленных в виде пектина, и оказывают положительное влияние на иммунную систему, обмен веществ, правильное функционирование пищеварительной системы.