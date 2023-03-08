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8 марта, 00:15

Врач рассказала, как снять тяжесть в желудке после переедания

Гастроэнтеролог Дианова: При переедании хорошо помогает физическая активность

Тяжесть в желудке и другие неприятные ощущения, связанные с перееданием, можно побороть при помощи физической активности. Такой совет дала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Это может быть движение в пределах квартиры, прогулка на свежем воздухе. Во время застолья, например, 8 Марта или в день рождения, нужно придумывать гостям разные занятия: конкурсы, танцы. Нельзя просто сидеть и есть. Желудок, конечно, растягивается, но качество переваривания пищи при этом не улучшается, наоборот, происходит обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта", — пояснила радио Sputnik Дианова.

Она посоветовала не наклоняться вперёд с переполненным желудком, так как многие страдают несмыканием пищеводного клапана. В этом случае наклон вперёд опасен забросом в пищевод содержимого желудка.

В крайнем случае, рекомендует врач, можно принимать лекарства, которые помогают пище перевариваться, однако лучше этого избежать. Причина в том, что при использовании вспомогательных препаратов пищевое поведение как бы "расхолаживается". Важно также не устраивать организму "качели", сначала переедая, а потом пытаясь "спастись".

Также диетолог предостерегла россиян от использования популярного метода борьбы с перееданием — употребление сладкой газировки. По словам Диановой, желудок освободится быстрее, однако качество пищеварения после таких манипуляций не улучшится.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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