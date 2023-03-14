Россиянкам назвали симптомы, при которых нельзя откладывать визит к эндокринологу

Щитовидка является основной из главных желёз внутренней секреции. Она производит гормоны, регулирующие важнейшие процессы всего организма, поэтому проверять и обследовать этот орган нужно регулярно, призывает читателей Лайфа врач-эндокринолог "СМ-Клиники" Эльвина Бинатова.

Иногда при появлении таких жалоб, как выпадение волос, сухость кожных покровов и ломкость ногтей, пациенты занимаются самолечением, а именно: бесконтрольно принимают поливитамины, которые заказали в Интернете. Ситуация, конечно, может немного улучшиться и на какое-то время симптомы исчезнут, но скоро опять вернутся. По словам собеседницы Лайфа, в идеале надо подходить к лечению комплексно, то есть пройти обследование, чтобы определить причину беспокоящих симптомов. Очень часто причиной могут быть именно заболевания щитовидной железы.

"Например, при выявлении анемии, прежде чем начать лечение и принимать препараты, следует пройти полное обследование. Обычно пациенты связывают анемию с низким железом в организме, но это заболевание может быть связано с щитовидной железой, а именно: с гормонами ТТГ и Т4. В зависимости от причины заболевания лечение может существенно изменяться", — предупреждает врач высшей категории.

Эльвина Бинатова отметила, что такой симптом, как отёки, часто связывают с нарушением работы почек или сердечно-сосудистой системы. Однако причина может заключаться в нарушении функции щитовидной железы, поэтому очень важно пройти комплексное обследование и, если нефролог или кардиолог счёл, что вы — не его пациент, обязательно записаться к эндокринологу.

"Щитовидная железа оказывает влияние практически на все процессы, происходящие в организме, особенно у женщин. Существенные изменения менструального цикла, особенно его продолжительности и частоты, могут быть последствиями нарушения работы этого эндокринного органа. Кроме того, гипотиреоз может являться одной из причин проблем с зачатием ребёнка и вынашиванием беременности. Поэтому, если беременность не наступает или возникают сложности с вынашиванием ребёнка, нужно обязательно посетить эндокринолога", — заключила собеседница Лайфа.