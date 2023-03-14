Врач объяснила, как можно переедать и недоедать одновременно

Неправильные пищевые привычки вкупе с назойливой рекламой вредной еды могут привести к тому, что, переедая, многие люди на самом деле недоедают: у них дефицит полезных веществ в рационе. Нужные организму минералы, витамины и аминокислоты не попадают в организм с газировкой, снеками, гамбургерами. Об этом рассказала читателям Лайфа врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она пояснила, что, с одной стороны, получается избыток калорий, а с другой — глубочайший дефицит необходимых для здоровой жизни веществ.

"Клетка не питается белками, жирами и углеводами, ей нужны более мелкие составляющие: аминокислоты, витамины, микроэлементы, минералы, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, ферменты — это и есть её код питания. В этом смысле недоедание связано не столько с дефицитом белков, жиров и углеводов, сколько с дефицитом клеточного питания", — объяснила Татьяна Мещерякова.

Переедание становится результатом потребления большого количества пустых и даже вредных компонентов, которые не просто не усваиваются, но откладываются, забивая сосуды и печень, а также формируя жировые прослойки. Среди признаков такого дефицита полезных веществ диетолог называет прежде всего снижение физической и умственной активности. О нехватке энергии говорит отсутствие сил даже на минимальные действия. Второй признак — потеря мышечной массы. Третий — нарушение качественных характеристик: сухая кожа, ломкость волос и ногтей, потеря аппетита и тонуса. О переедании свидетельствует рост жировой ткани. Причём это говорит и о более глубинных процессах: нарушении жирового обмена, инсулинорезистентности, склонности к повышенному сахару, преддиабете, диабете. Диетолог отмечает, что любой перекос рано или поздно ударит по здоровью.

"Это особенно важно понимать поклонникам различных монодиет, например белковой или жировой. Природа постаралась, чтобы круглый год мы могли поддерживать в балансе поступление полезных веществ. По своей природе человек не может всегда есть одинаковую пищу. Организм подсказывает, чего ему не хватает", — отметила врач.

Однако, предупреждает она, речь не идёт о подсказках, навеянных рекламой. Шоколадом, чипсами, алкоголем мы можем накормить или даже обкормить только желудок. А доставить необходимое именно клетке — это значит есть больше овощей, фруктов, сложных углеводов. И одно только правильное питание, по словам диетолога, уже поможет решить множество проблем со здоровьем. На чувство сытости опираться нельзя. А в особых случаях, когда, например, человек много занимается спортом или хочет сбросить вес, ему нужно обратиться к помощи эксперта, заключила Мещерякова.