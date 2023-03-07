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7 марта, 11:30

Врач объяснила, почему голодание и интервальные диеты не помогают сбросить вес

Эндокринолог Павлова предупредила об опасности голоданий и интервальных диет

Врач-эндокринолог Зухра Павлова убеждена, что голодание и интервальные диеты пагубно отражаются на организме человека. В связи с этим медик призвала желающих сбросить лишние килограммы не прибегать к таким радикальным мерам, а питаться по определённым правилам.

"Чтобы хорошо себя чувствовать, хорошо выглядеть, достаточно не нарушать законы физиологии, заложенные в человеческом организме. И абсолютно все экстремальные диеты их попирают. И только специалисты понимают, как такие режимы питания нарушают метаболические звенья и гормональный баланс", — приводит сайт kp.ru слова специалиста.

Чтобы тело было красивым, а организм здоровым, медик порекомендовала прежде всего завтракать по утрам. Дело в том, что после сна человек имеет самый высокий уровень кортизола, который способен разрушать мышечную массу. В связи с этим, как указала Павлова, необходимо направить силу гормона на белок пищи, пока он не занялся мышцами человека. Вместе с тем врач рекомендует есть минимум три раза в день. Причём в каждый приём пищи необходимо употреблять белок, поскольку за один раз, как правило, может усвоиться не больше 30 граммов. А организму его надо гораздо больше — минимум один грамм на один килограмм веса в сутки, а лучше до полутора граммов.

Если у человека нет возможности заменить продукты на их менее калорийные версии, то он может просто уменьшить порцию съедаемых блюд. В отличие от голодания, у низкокалорийного, но полноценного питания есть много пользы, резюмировала медик.

Биологи выяснили, чем чреват для здоровья отказ от завтрака

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Лайф рассказывал об исследовании учёных, которое показало склонность приверженцев интервального голодания к перееданию. По словам авторов, такие приёмы пищи могут вызвать некоторые проблемы с аппетитом или привести к функциональным проблемам.

Обложка ©

Freepik / yanalya

Наталья Исакова
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