Биологи выяснили, чем чреват для здоровья отказ от завтрака

Отказ от завтрака провоцирует реакцию в мозге, приводящую к снижению работоспособности иммунитета. Это выяснили специалисты Школа медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай. Их статья опубликована в журнале Immunity.

Эксперимент был проведён на двух группах мышей. Одних кормили завтраком, других морили по утрам голодом. У обеих групп брали образцы крови сразу после пробуждения, а затем через четыре и восемь часов.

Оказалось, что приём пищи утром или его отсутствие после пробуждения напрямую влияет на число моноцитов. Через четыре часа в крови у тех, кто пропустил завтрак, их моноцитов снижалось на 90%. От этого вида лейкоцитов зависит множество процессов в организме, включая борьбу с инфекциями, а также болезнями сердца и рака.

Так, моноциты у голодавших грызунов возвращались в костный мозг и впадали в спячку, а производство новых клеток уменьшалось. При этом спящие моноциты хоть и жили дольше, но старели неправильно и их защитная функция снижалась. Более того, они сами порой вызывали воспаление, ослабляя организм. Параллельно учёные обратили внимание на некоторые области мозга, которые отвечали за контроль моноцитов в период голодания. Так, по данным многочисленных исследований последних лет, голодание хоть и положительно сказывается на похудении, сдерживании диабета и прочих заболеваний, всё же оно имеет некоторые побочные эффекты.