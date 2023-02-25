"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 22:17

Биологи выяснили, чем чреват для здоровья отказ от завтрака

Immunity: Отказ от завтрака может нарушить работу иммунитета

Отказ от завтрака провоцирует реакцию в мозге, приводящую к снижению работоспособности иммунитета. Это выяснили специалисты Школа медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай. Их статья опубликована в журнале Immunity.

Эксперимент был проведён на двух группах мышей. Одних кормили завтраком, других морили по утрам голодом. У обеих групп брали образцы крови сразу после пробуждения, а затем через четыре и восемь часов.

Оказалось, что приём пищи утром или его отсутствие после пробуждения напрямую влияет на число моноцитов. Через четыре часа в крови у тех, кто пропустил завтрак, их моноцитов снижалось на 90%. От этого вида лейкоцитов зависит множество процессов в организме, включая борьбу с инфекциями, а также болезнями сердца и рака.

Так, моноциты у голодавших грызунов возвращались в костный мозг и впадали в спячку, а производство новых клеток уменьшалось. При этом спящие моноциты хоть и жили дольше, но старели неправильно и их защитная функция снижалась. Более того, они сами порой вызывали воспаление, ослабляя организм. Параллельно учёные обратили внимание на некоторые области мозга, которые отвечали за контроль моноцитов в период голодания. Так, по данным многочисленных исследований последних лет, голодание хоть и положительно сказывается на похудении, сдерживании диабета и прочих заболеваний, всё же оно имеет некоторые побочные эффекты.

Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем может спровоцировать интервальное голодание

Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем может спровоцировать интервальное голодание

Ранее учёные из Техасского университета выяснили, что люди, практикующие интервальное голодание, нередко склонны к перееданию.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров