Нутрициолог рассказала, сколько килограммов можно сбросить к лету без вреда для здоровья

В среднем человек может похудеть за три месяца весны на 12 килограммов. Об этом в беседе с РИАМО рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

По словам специалиста, оптимальная норма снижения веса в неделю — до одного килограмма. Однако часто желающие похудеть начинают заниматься жёсткими тренировками и существенно ограничивать себя в еде, но так они себе сильно вредят. В первую очередь при подобных диетах страдает иммунная система. Дело в том, что организм получает мало витаминов, минералов и микроэлементов, а это приводит к стрессу, снижению способности противостоять вирусам и бактериям. Вместе с тем, отметила Ковылкина, при дефиците нутриентов в сочетании с сильными нагрузками страдает и репродуктивная система: у женщин наблюдается сбой менструального цикла. Это сказывается и на нервной системе: человек становится более раздражительным, настроение резко меняется, а активность и концентрация снижаются. Не исключены утомляемость и головные боли.

"Когда организм не получает необходимые ему калории, он замедляет обменные процессы и запасает всё, что в него поступает. А так как поддерживать жизнедеятельность нужно, организм ищет альтернативные источники энергии. Самым подходящим для него являются мышцы. Они сгорают быстрее, чем жировая ткань", — объяснила нутрициолог.

По её словам, при резком похудении тело не успевает перестроиться на новый вес, поэтому может обвисать кожа, а в дальнейшем появляются морщины. Ковылкина также отметила, что волосы становятся тусклыми, а ногти ломкими. А когда человек заканчивает диету и возвращается к обычному режиму питания, его организм часто начинает запасать новую жировую ткань. По словам врача, это происходит из-за того же нарушения обменных процессов. В результате вес возвращается, а иногда человек набирает даже больше, чем было до диеты.