Стало известно, какие изменения в походке говорят о серьёзных проблемах с печенью

Симптомы неалкогольной жировой болезни печени проявляются слабо, поэтому многие даже могут и не знать о таком поражении организма. Однако по мере прогрессирования состояния у пациентов может измениться походка, сообщает Daily Express.

"Два изменения, которые человек может испытать при ходьбе, — это шатающаяся походка и склонность к падению, объясняющие здоровье тела", — говорится в публикации.

Первая походка называется атаксической. Она характеризуется неправильным расположением стопы, широко расставленными ногами. У пациента сохраняется неустойчивость, даже когда он стоит. По словам врачей, заболевание связано с избыточным весом, диабетом II типа, а также проблемами с сердцем и кровообращением. На более серьёзной стадии диагностируется неалкогольный стеатогепатит, при котором сильно возрастает риск рака печени или печёночной недостаточности.

Остановить развитие жировой болезни печени можно с помощью регулярного выполнения физических упражнений. Вместе с тем врачи рекомендуют пациентам соблюдать диету с низким содержанием жиров, сахара и соли. Также необходимо в больших количествах потреблять клетчатку, овощи и фрукты.