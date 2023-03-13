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13 марта, 14:44

Популярная кулинарная привычка россиян повышает риск смерти на 50%, заявила врач

Эксперт Минздрава Драпкина: Снижение потребления соли увеличит продолжительность жизни

В среднем за сутки россияне потребляют в два раза больше нормы соли, что влияет на продолжительность жизни. Решить эту проблему в том числе поможет введение обязательной маркировки продуктов с указанием количества соли в них, считает главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

"Избыточное потребление соли повышает риск смерти среди российских мужчин на 41%, а наличие привычки досаливания пищи увеличивает этот риск до 50%", — сказала эксперт в беседе с журналистами.

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По словам врача, потребление соли среди россиян сохраняется в течение последнего десятилетия на уровне одиннадцати граммов в день. Это более чем в два раза выше безопасного уровня — пять граммов. Согласно результатам исследований, половина граждан (49,3%) имеет избыточное потребление соли в рационе. При этом у мужчин оно выявляется чаще — в 53%.

Драпкина добавила, что 44% населения имеют привычку досаливать уже готовую пищу, делая присутствие соли в своём рационе сверхвысоким. Среди мужчин это делает каждый второй, подчеркнула эксперт Минздрава. Специалист отметила, что потребление соли обозначено как проблема в повестке правительства и как цель для федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". Есть добровольная маркировка "Светофор", но, для того чтобы переломить ситуацию, этого недостаточно, полагает медик.

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"Современный характер питания включает большую часть переработанных продуктов, содержащих высокое количество соли: мясоколбасные изделия, соления, пикантные закуски, соусы, продукты фастфуда. Поэтому высокое потребление соли россиянами — это не только медицинская проблема, это вопрос единения усилий и взаимодействия на всех уровнях", — указала Драпкина.

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Никита Никонов
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