Популярная кулинарная привычка россиян повышает риск смерти на 50%, заявила врач

В среднем за сутки россияне потребляют в два раза больше нормы соли, что влияет на продолжительность жизни. Решить эту проблему в том числе поможет введение обязательной маркировки продуктов с указанием количества соли в них, считает главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

"Избыточное потребление соли повышает риск смерти среди российских мужчин на 41%, а наличие привычки досаливания пищи увеличивает этот риск до 50%", — сказала эксперт в беседе с журналистами.

По словам врача, потребление соли среди россиян сохраняется в течение последнего десятилетия на уровне одиннадцати граммов в день. Это более чем в два раза выше безопасного уровня — пять граммов. Согласно результатам исследований, половина граждан (49,3%) имеет избыточное потребление соли в рационе. При этом у мужчин оно выявляется чаще — в 53%.

Драпкина добавила, что 44% населения имеют привычку досаливать уже готовую пищу, делая присутствие соли в своём рационе сверхвысоким. Среди мужчин это делает каждый второй, подчеркнула эксперт Минздрава. Специалист отметила, что потребление соли обозначено как проблема в повестке правительства и как цель для федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". Есть добровольная маркировка "Светофор", но, для того чтобы переломить ситуацию, этого недостаточно, полагает медик.

"Современный характер питания включает большую часть переработанных продуктов, содержащих высокое количество соли: мясоколбасные изделия, соления, пикантные закуски, соусы, продукты фастфуда. Поэтому высокое потребление соли россиянами — это не только медицинская проблема, это вопрос единения усилий и взаимодействия на всех уровнях", — указала Драпкина.