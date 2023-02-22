Названо три продукта, продлевающих жизнь

Научно доказано, что регулировать уровень продолжительности жизни можно независимо от своей генетической программы. Учёные узнали, что антиоксидант астаксантин способен активировать ген, который часто встречается у долгожителей. Работу публикует научное издание Marine Drugs.

По итогам предыдущих исследований было обнаружено, что витамин увеличивает продолжительность жизни круглых червей на 20% благодаря своим антиоксидантным свойствам. При этом он активирует ген FOXO3, который связан с долголетием.

В ходе последнего исследования эксперты изучили нейропротекторные свойства астаксантина в стареющем мозге. Выяснилось, что больше всего этого антиоксиданта содержится в таких продуктах питания, как креветка, рак и криль (мелкие рачки).