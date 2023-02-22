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22 февраля, 10:13

Названо три продукта, продлевающих жизнь

В раках и креветках обнаружен антиоксидант, увеличивающий продолжительность жизни

Научно доказано, что регулировать уровень продолжительности жизни можно независимо от своей генетической программы. Учёные узнали, что антиоксидант астаксантин способен активировать ген, который часто встречается у долгожителей. Работу публикует научное издание Marine Drugs.

По итогам предыдущих исследований было обнаружено, что витамин увеличивает продолжительность жизни круглых червей на 20% благодаря своим антиоксидантным свойствам. При этом он активирует ген FOXO3, который связан с долголетием.

В ходе последнего исследования эксперты изучили нейропротекторные свойства астаксантина в стареющем мозге. Выяснилось, что больше всего этого антиоксиданта содержится в таких продуктах питания, как креветка, рак и криль (мелкие рачки).

Врач перечислила продукты, стимулирующие работу мозга

Врач перечислила продукты, стимулирующие работу мозга

А ранее терапевт Ладыгина перечислила доступные продукты, продлевающие молодость. Именно они восстанавливают функциональность клеток, тканей и органов.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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