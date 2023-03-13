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13 марта, 11:09

Эксперт объяснил, почему пропуск завтрака приводит к набору веса

Эксперт Верис: Пропущенный завтрак может привести к набору веса

Сбалансированный утренний приём пищи способствует снижению гормона стресса и позволяет не переедать в течение дня, а пропущенный завтрак приводит к нарушению обмена веществ и набору веса. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании – производителя протеиновых десертов без сахара FIT KIT Артём Верис. По его словам, завтрак нужен организму, чтобы получить энергию для исправной работы в течение всего дня, и помогает контролировать уровень сахара в крови.

"Завтрак помогает стабилизировать уровень кортизола — гормона стресса, который стимулирует аппетит. Уровень кортизола в крови утром, как правило, высокий, а на протяжении дня снижается. Сбалансированный завтрак способствует естественному снижению кортизола, что помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня. Пропуск завтрака, напротив, может способствовать нарушению обмена веществ и набору веса", — рассказал Верис.

Он добавил, что прерывание ночного голодания несбалансированным приёмом пищи приводит к резким скачкам сахара. По словам эксперта, повышенная выработка инсулина заставляет организм откладывать сахар в жировые клетки. Верис посоветовал не есть натощак шоколадный торт и пропитанные сиропом блины. Он порекомендовал оставить сладкие блюда на десерт после основного приёма пищи: в таком случае реакция сахара в крови будет менее резкой.

Кроме того, Верис обратил внимание на то, что завтрак должен содержать сложные углеводы, клетчатку, белки и жиры. При этом важно помнить, что бекон и колбаса содержат много соли, которая заставляет организм удерживать воду. Полезно добавить в утренний приём пищи овощи или свежую зелень. Хороший вариант завтрака — гречневая или перловая каша, считает эксперт.

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Никита Осипов
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