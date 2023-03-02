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2 марта, 15:04

Учёные объяснили, как избежать выделения опасных токсинов при варке макарон с йодированной солью

EST: Варить макароны в воде с йодированной солью может быть опасно для здоровья

Приготовление макарон в воде, неочищенной от водопроводных примесей, с йодированной поваренной солью может привести к образованию потенциально вредных побочных продуктов. Об этом сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на исследование учёных из американского Университета Южной Каролины, опубликованного в научном журнале Environmental Science & Technology.

Йодированная соль помогает предотвратить йододефицитные заболевания, в том числе зоб и некоторые врождённые дефекты. Тем не менее неясно, как эта приправа взаимодействует с питьевой водой, обработанной дезинфицирующими средствами, при условии, что часть вещества остаётся в ней. В большинстве стран питьевую воду обрабатывают хлором или хлорамином прежде, чем она потечёт из крана в ванной или на кухне. Однако небольшое количество этих дезинфицирующих веществ может попасть в воду, используемую для приготовления пищи.

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Ряд предыдущих экспериментов продемонстрировал, что при нагревании пшеничной муки в водопроводной воде, которая содержит остаточный хлор и приправлена йодированной поваренной солью, могут образовываться потенциально вредные йодированные побочные продукты дезинфекции. Эти исследования проводились в лаборатории, а не в домашних условиях, поэтому учёные решили повторить эксперимент.

Специалисты варили макароны в водопроводной воде, обработанной хлорамином и солью. В первый раз учёные всё делали согласно инструкции на упаковке, в других тестах они изменили условия приготовления и тип соли. Затем исследователи измерили количество шести йодированных тригалометанов (потенциально токсичных соединений) в приготовленной пище и воде для пасты. Выяснилось, что условия приготовления значительно влияют на количество этих веществ.

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Таким образом учёные определили четыре способа снизить вероятность потребления токсичных соединений:

  • Макароны нужно варить без крышки;
  • Йодированную поваренную соль следует добавлять после того, как макароны сварятся;
  • Варианты соли без йода (гималайская соль, кошерная соль) подходят, если вы хотите варить макароны в подсоленной воде;
  • Лапшу необходимо процедить от воды, в которой она варилась.
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Ранее диетолог Антонина Саволюк объяснила, как правильно есть макароны, чтобы не потолстеть. Эксперт посоветовала выбирать пасту из твёрдых сортов пшеницы, которые не развариваются и не слипаются во время приготовления.

Обложка ©

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Никита Никонов
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