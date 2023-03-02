Учёные объяснили, как избежать выделения опасных токсинов при варке макарон с йодированной солью

Приготовление макарон в воде, неочищенной от водопроводных примесей, с йодированной поваренной солью может привести к образованию потенциально вредных побочных продуктов. Об этом сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на исследование учёных из американского Университета Южной Каролины, опубликованного в научном журнале Environmental Science & Technology.

Йодированная соль помогает предотвратить йододефицитные заболевания, в том числе зоб и некоторые врождённые дефекты. Тем не менее неясно, как эта приправа взаимодействует с питьевой водой, обработанной дезинфицирующими средствами, при условии, что часть вещества остаётся в ней. В большинстве стран питьевую воду обрабатывают хлором или хлорамином прежде, чем она потечёт из крана в ванной или на кухне. Однако небольшое количество этих дезинфицирующих веществ может попасть в воду, используемую для приготовления пищи.

Ряд предыдущих экспериментов продемонстрировал, что при нагревании пшеничной муки в водопроводной воде, которая содержит остаточный хлор и приправлена йодированной поваренной солью, могут образовываться потенциально вредные йодированные побочные продукты дезинфекции. Эти исследования проводились в лаборатории, а не в домашних условиях, поэтому учёные решили повторить эксперимент.

Специалисты варили макароны в водопроводной воде, обработанной хлорамином и солью. В первый раз учёные всё делали согласно инструкции на упаковке, в других тестах они изменили условия приготовления и тип соли. Затем исследователи измерили количество шести йодированных тригалометанов (потенциально токсичных соединений) в приготовленной пище и воде для пасты. Выяснилось, что условия приготовления значительно влияют на количество этих веществ.

Таким образом учёные определили четыре способа снизить вероятность потребления токсичных соединений:

Макароны нужно варить без крышки;

Йодированную поваренную соль следует добавлять после того, как макароны сварятся;

Варианты соли без йода (гималайская соль, кошерная соль) подходят, если вы хотите варить макароны в подсоленной воде;

Лапшу необходимо процедить от воды, в которой она варилась.