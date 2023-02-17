Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 09:53

Найден необычный способ сделать макароны полезнее

MDPI: Яблочный жмых в составе макарон сделает их полезнее

Учёные нашли способ, как сделать макаронные изделия полезнее. Как сообщает научный журнал MDPI, специалисты предложили обогащать их яблочным жмыхом. Тогда отходы производства можно будет с пользой применять повторно, убеждены исследователи.

В ходе эксперимента они обогатили макароны яблочным жмыхом в различных процентных соотношениях. После чего были изучены свойства и состав полученных изделий. В итоге оказалось, что добавление выжимок из яблочного сока привело к увеличению количества полезных для здоровья соединений. Речь, в частности, идёт о полифенолах и фенольных кислотах.

Кроме того, в полученных в ходе эксперимента макаронах содержится больше пищевых волокон, при этом их твёрдость была снижена. По словам специалистов, такие макаронные изделия особенно полезны для желудочно-кишечного тракта.

Диетолог Саволюк объяснила, как правильно есть макароны, чтобы не потолстеть

Диетолог Саволюк объяснила, как правильно есть макароны, чтобы не потолстеть

Ранее Лайф писал, что макароны из нетвёрдых сортов пшеницы опасны для тех, кто страдает ожирением. Как подчеркнул врач Алексей Калинчев, сегодня проблема ожирения стоит остро для 60% жителей развитых стран.

Обложка ©

Freepik / azerbaijan_stock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Наука и Технологии
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров