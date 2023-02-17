Найден необычный способ сделать макароны полезнее

Учёные нашли способ, как сделать макаронные изделия полезнее. Как сообщает научный журнал MDPI, специалисты предложили обогащать их яблочным жмыхом. Тогда отходы производства можно будет с пользой применять повторно, убеждены исследователи.

В ходе эксперимента они обогатили макароны яблочным жмыхом в различных процентных соотношениях. После чего были изучены свойства и состав полученных изделий. В итоге оказалось, что добавление выжимок из яблочного сока привело к увеличению количества полезных для здоровья соединений. Речь, в частности, идёт о полифенолах и фенольных кислотах.

Кроме того, в полученных в ходе эксперимента макаронах содержится больше пищевых волокон, при этом их твёрдость была снижена. По словам специалистов, такие макаронные изделия особенно полезны для желудочно-кишечного тракта.