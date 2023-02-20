Чем отличается соль чёрной лавы от гималайской и красной и какая ядовита

Полный отказ от потребления соли может привести к проблемам со здоровьем. Об этом "Газете.ru" рассказала заместитель директора по научной работе ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, доктор технических наук, профессор Анастасия Семёнова.

"Ионы натрия в количестве 1,3 грамма в сутки необходимы для человека. Натрий участвует в транспорте различных веществ через клеточные мембраны, в передаче нервных импульсов, в регуляции кровяного давления, в мышечном сокращении. Соляные бунты были из-за чего? Люди болели", — пояснила она.

Однако переизбыток в рационе соли тоже негативно сказывается на состоянии человека, в частности, повышается давление и развиваются сердечно-сосудистые заболевания, предупредила эксперт. Она призвала россиян внимательно следить, чтобы не превышать норму потребления натрия, но и не вычёркивать его при приготовлении блюд. Семёнова отметила, что сегодня в России человек съедает 10–12 граммов соли в день, это в два раза больше, чем советует ВОЗ.

"Можно также заменить обычную соль на сванскую. Она содержит как хлорид натрия, так и разные пряности. Это хороший вариант для снижения потребления соли. Потому что вы кладёте в суп столько же ложек, как и раньше, но самой соли там гораздо меньше. Когда блюдо хорошо сдобрено пряностями, то у нас меньше потребности в солёном вкусе", — уточнила специалист.

Она напомнила, что снизить потребление соли можно простым отказом от копчёностей, чипсов и снеков, а также достаточно убрать солонку со стола, чтобы избежать соблазна досаливать блюда. Что же касается разных видов экзотических солей, появившихся на прилавках, их отличают только разные примеси, которые способны изменить только внешний вид соли, но не увеличить её полезность для организма. Так, гималайская розовая и чёрная соли добываются в Индии и Пакистане.

"Это неочищенная соль, имеются примеси сульфатов, бисульфатов, бисульфитов, там есть соединения железа и различных других элементов. В розовой — сульфат калия, кальция, магния. А в чёрной гималайской соли есть сероводород. А это очень сомнительный компонент", — уточнила Семёнова.

Дело в том, что при попадании в воду сероводород становится кислотой. В связи с этим такая соль может изменить вкус блюда, более того, сероводород просто ядовит. Это высокотоксичное соединение, и пользы от такой примеси ждать не стоит, предупреждает эксперт. Она советует перед употреблением размешать ложку такой экзотической соли в стакане воды и посмотреть на осадок. Если одновременно в другом стакане растворить обычную пищевую соль, то довольно наглядно получается увидеть разницу в составе.

То же самое касается и соли чёрной лавы. Она похожа на гималайскую, может содержать примеси угля. Всё это даёт привкус, но никакого отношения к здоровью не имеет, заметила Семёнова. Красная же соль — это соль, в которой содержится какое-то количество железа. Однако смысла в такой приправе тоже нет, поскольку вещество в такой форме не усваивается.