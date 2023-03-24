Не только кривые зубы: Какие проблемы можно исправить брекетами и элайнерами

Брекеты хорошо справляются со своей задачей, если проблема связана с неправильным ростом зубов или положением челюсти, считает стоматолог-ортодонт Каролина Каркусова. О том, как на самом деле работает брекет-система, врач рассказала в интервью РИА "ФедералПресс".

Для выявления таких скелетных патологий, как недоразвитие или переразвитие челюстей, нужно обращаться к ортодонту и челюстно-лицевому хирургу. В этом случае операция будет связана с исправлением каркаса нижней челюсти, а не со скученностью зубов.

Каркусова отметила, что ортодонтическое лечение затрагивает физиологию организма. В задачу ортодонта входит не столько создание прекрасной улыбки, сколько существенное улучшение здоровья ваших зубов.

"Брекеты неслучайно устанавливаются на весь ряд. Если мы установим их только на центральные зубы, они поменяют своё положение относительно боковых зубов и будут приносить дискомфорт или негармонично выглядеть. Рациональное ортодонтическое вмешательство задействует все зубы в зубном ряду", — пояснила стоматолог.

Аналог брекетов — элайнеры. После их ношения тоже устанавливаются ретейнеры, которые закрепляют зубы при исправленном прикусе. По словам ортодонта, для этого потребуется время: в результате перемещения корни зубов должны обрасти костной тканью.