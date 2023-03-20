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20 марта, 09:37

Стоматолог на примере тяжелоатлетов объяснил важность правильного прикуса

Стоматолог Ешидоржиев заявил о влиянии неправильного прикуса на силу тяжелоатлетов

Спортсмены с правильным прикусом способны поднять штанги большего веса, нежели тяжелоатлеты со сдвинутой челюстью. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

Он связывает это с тем, что человеческий организм тратит определённое количество энергии на те мышцы, которые держат неправильно поставленную челюсть. Нередко встречается "заднее" положение челюсти, из-за которого ещё и нарушается дыхание.

"Если привести зубы в правильное положение, энергия высвободится и перераспределится на мышцы других групп, физическая сила возрастёт. Пример: у нас есть два клона, но у второго нарушение прикуса. Человек с правильным положением зубов сможет тягать груз больше", — отметил стоматолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Названа неожиданная причина неправильного прикуса у детей и простой способ её устранить

Названа неожиданная причина неправильного прикуса у детей и простой способ её устранить

По словам эксперта, организм спортсмена должен работать оптимально, его энергия нужна для работы бицепсов, а не на поддержку мышц челюсти.

Ранее Лайф писал о том, что обычная жвачка является отличным средством для гигиены полости рта. Таким мнением поделилась врач-ортодонт клиники щадящей стоматологии Анастасия Ачкан.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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