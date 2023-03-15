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15 марта, 15:20

Стоматолог назвала отличное средство для гигиены полости рта, которое знает каждый

Стоматолог Ачкан: Жвачка является хорошим средством гигиены полости рта

Обычная жвачка является отличным средством для гигиены полости рта. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявила врач-ортодонт клиники щадящей стоматологии Анастасия Ачкан.

"Я за жвачку. Это классное средство гигиены. Своим маленьким и взрослым пациентам я её рекомендую. Пять минут после еды, особенно если это специальная жвачка с ксилитом и без сахара, позволяют вернуть кислотно-щелочной баланс, повышают слюноотделение, улучшается очищение полости рта", — сказала она.

При этом жевать резинку дольше пяти минут не следует, иначе потеряется эффективность. Кроме того, возрастёт нагрузка на мышцы, что может привести к перенапряжению.

Названы опасные заболевания, развивающиеся из-за употребления жевательной резинки

Названы опасные заболевания, развивающиеся из-за употребления жевательной резинки

Ранее диетолог Писарева призвала жевать резинку при переедании. Во время этого процесса выделяется желудочный сок, который помогает справляться с переизбытком пищи и при несварении.

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Никита Осипов
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