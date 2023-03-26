Хирург объяснил, как неправильный прикус может испортить осанку

Неправильный прикус может привести к различным негативным последствиям, например к нарушению осанки. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач, челюстно-лицевой хирург в федеральном медицинском клиническом центре "Кусково" Иван Шпицер.

Врач, челюстно-лицевой хирург в федеральном медицинском клиническом центре "Кусково" Иван Шпицер. Фото © Предоставлено LIFE

"Невозможно отрицать связь роста челюстей с ростом черепа и осанкой. Научно доказано, что неверное положение челюсти приводит к той или иной деформации позвоночника. Поэтому тяжёлые аномалии формы челюстей и зубных рядов должны лечиться в команде с врачом-остеопатом", — отметил он.

Эксперт напомнил, что сейчас ортодонты используют брекеты для исправления ситуации. При этом есть такие формы нарушения прикуса, которые требуют хирургической коррекции.

"В чём же проявляются такие патологии? Чрезмерный рост челюстей или асимметричное их развитие приводят к эстетической дисгармонии лица. При неправильном прикусе нарушается адекватная функция жевания, страдает состояние сустава, на котором двигается нижняя челюсть. Из-за нарушения жевательной функции нагрузка на зубы часто распределяется неправильно, что приводит к ранней стираемости зубов и их потере", — подчеркнул специалист.

По словам хирурга, чрезмерное употребление мягкой пищи сильно влияет на формирование прикуса. При этом процесс роста челюстей запускается с момента прорезывания первого зуба.

"Хотелось бы упомянуть об очередной угрозе неправильного расположения зубов. Эта угроза касается затруднения поддержания гигиенического ухода за зубами, что, в свою очередь, может привести ко многим заболеваниям — от воспаления дёсен до проблем с желудочно-кишечным трактом", — заключил врач.