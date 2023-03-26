Названы ошибки, которые могут привести к полной потере зубов

Ошибки при проведении гигиены полости рта могут привести к утрате зубов. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил хирург-имплантолог, пародонтолог сети стоматологий Smile-at-Once Евгений Жиленко.

"Многие чистят зубы неправильно и нерегулярно, забывают о дёснах, пропускают профилактическую гигиену у врача. В результате развивается глубокий кариес, воспаляется нерв внутри зуба или ткани вокруг корней. Если спасти не получится, зубы придётся удалить. А дальше по цепочке страдают все остальные — соседние зубы и расположенные на противоположной челюсти теряют опору и смещаются", — отметил он.

По словам эксперта, зубы в пять раз реже выпадают во время кариеса, чем при пародонтите — обширном воспалении тканей вокруг зубных корней, которое начинается с лёгкого покраснения дёсен.

"Многие не обращают внимания на кровоточивость слизистых и оголение зубных корней. В итоге воспаление спускается глубже, поражает костную ткань и связки. Это приводит к сильной подвижности зубов — по мере прогрессирования заболевания они начинают выпадать", — подчеркнул Жиленко.

К неприятным последствиям могут привести также старые зубные мосты и съёмные протезы. Врач пояснил, что они могут хорошо выглядеть, однако на самом деле только частично берут на себя жевательную нагрузку. Жиленко призвал раз в год проверять коронки, если под ними началось воспаление, то его можно вовремя остановить. Также, по его мнению, важно контролировать развитие общих хронических заболеваний.