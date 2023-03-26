Названы ошибки, которые могут привести к полной потере зубов
Хирург Жиленко: Ошибки при проведении гигиены полости рта могут привести к утрате зубов
Ошибки при проведении гигиены полости рта могут привести к утрате зубов. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил хирург-имплантолог, пародонтолог сети стоматологий Smile-at-Once Евгений Жиленко.
"Многие чистят зубы неправильно и нерегулярно, забывают о дёснах, пропускают профилактическую гигиену у врача. В результате развивается глубокий кариес, воспаляется нерв внутри зуба или ткани вокруг корней. Если спасти не получится, зубы придётся удалить. А дальше по цепочке страдают все остальные — соседние зубы и расположенные на противоположной челюсти теряют опору и смещаются", — отметил он.
По словам эксперта, зубы в пять раз реже выпадают во время кариеса, чем при пародонтите — обширном воспалении тканей вокруг зубных корней, которое начинается с лёгкого покраснения дёсен.
"Многие не обращают внимания на кровоточивость слизистых и оголение зубных корней. В итоге воспаление спускается глубже, поражает костную ткань и связки. Это приводит к сильной подвижности зубов — по мере прогрессирования заболевания они начинают выпадать", — подчеркнул Жиленко.
К неприятным последствиям могут привести также старые зубные мосты и съёмные протезы. Врач пояснил, что они могут хорошо выглядеть, однако на самом деле только частично берут на себя жевательную нагрузку. Жиленко призвал раз в год проверять коронки, если под ними началось воспаление, то его можно вовремя остановить. Также, по его мнению, важно контролировать развитие общих хронических заболеваний.
Ранее хирург Шпицер заявил, что неправильный прикус приводит к деформации позвоночника. По словам эксперта, процесс роста челюстей запускается с момента прорезывания первого зуба.
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