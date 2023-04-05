Цефалголог назвала 7 привычек, защищающих от деменции

Деменция — это синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. О том, что поможет снизить риск появления этого недуга, Лайфу рассказала невролог, цефалголог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в городе Щёлково Татьяна Щербакова.

Деменция поражает в основном пожилых людей, но это не естественное состояние старения. Наиболее распространённая форма деменции — болезнь Альцгеймера (60–70% всех случаев). Учёные до сих пор не установили причины развития недуга, но есть ряд факторов, которые его провоцируют. Их взяли за основу для разработки профилактических мер.

Одним из факторов риска развития болезни является уровень артериального давления, глюкозы крови и холестерина. Своевременная диагностика и коррекция артериальной гипертензии, сахарного диабета, нарушения обмена холестерина позволяет снизить вероятность появления сосудистой деменции.

Развитию синдрома деменции очень способствует депрессивное расстройство, и этот вопрос также нельзя откладывать. Сюда же относятся качественный ночной сон, физическая активность и нормальная масса тела. Спорт замедляет прогрессирование деменции даже при уже развившемся состоянии, заметила доктор.

Никотин и алкоголь провоцируют развитие атеросклеротического поражения сосудов мозга, поэтому от вредных привычек лучше отказаться. Профилактически влияет постоянное обучение: при низком уровне образования и умственной активности риск деменции только растёт. Для профилактики этой болезни важно оставаться социально активным.

Чтобы максимально отдалить это расстройство, нам нужно уметь управлять стрессом, считает врач, поскольку избежать его в современном мире очень сложно. Важнейшим навыком будет развитие стрессоустойчивости.