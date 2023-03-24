Учёные назвали дневной сон одним из ранних симптомов деменции

Американские учёные выявили связь между дневным сном и развитием болезни Альцгеймера, на эту работу они потратили 14 лет. У добровольцев, которые часто спали днём, по прошествии шести лет обнаружили деменцию. Сомнолог Михаил Полуэктов уточнил, что речь здесь идёт не о конкретной причинно-следственной связи между дневным сном и развитием указанных болезней.

Как пояснил эксперт в беседе с газетой "Вечерняя Москва", болезнь, скорее всего, развилась у них значительно раньше. А приступы дневного сна как раз стали её первыми ранними проявлениями.

"Вполне вероятно, что в самом начале развития нейродегенеративного процесса в головном мозге начали повреждаться те центры, которые отвечают за правильную регуляцию работы внутренних часов", — сказал Полуэктов.

В результате организм потерял способность чётко определять границу между сном и бодрствованием. Поэтому желание поспать днём может возникать именно по этой причине. Сомнолог отметил, что спустя годы изменения станут очевидными и проявятся в более серьёзных расстройствах: когнитивных нарушениях, потере внимания и трудностях в передвижении.