Учёные назвали дневной сон одним из ранних симптомов деменции
Сомнолог Полуэктов: Желание поспать днём может быть первым симптомом болезни Альцгеймера
Американские учёные выявили связь между дневным сном и развитием болезни Альцгеймера, на эту работу они потратили 14 лет. У добровольцев, которые часто спали днём, по прошествии шести лет обнаружили деменцию. Сомнолог Михаил Полуэктов уточнил, что речь здесь идёт не о конкретной причинно-следственной связи между дневным сном и развитием указанных болезней.
Как пояснил эксперт в беседе с газетой "Вечерняя Москва", болезнь, скорее всего, развилась у них значительно раньше. А приступы дневного сна как раз стали её первыми ранними проявлениями.
"Вполне вероятно, что в самом начале развития нейродегенеративного процесса в головном мозге начали повреждаться те центры, которые отвечают за правильную регуляцию работы внутренних часов", — сказал Полуэктов.
В результате организм потерял способность чётко определять границу между сном и бодрствованием. Поэтому желание поспать днём может возникать именно по этой причине. Сомнолог отметил, что спустя годы изменения станут очевидными и проявятся в более серьёзных расстройствах: когнитивных нарушениях, потере внимания и трудностях в передвижении.
Конкретных профилактических процедур для предотвращения деменции сегодня не существует, но болезнь можно предупредить или хотя бы отсрочить её проявление. Невролог Чудинская назвала пять простых правил, которые помогут противостоять заболеванию.
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