Невролог назвала пять простых правил, которые помогут противостоять деменции

Деменция — это заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные (мыслительные) способности больного. Конкретных профилактических процедур для этого заболевания не сегодняшний день нет, однако болезнь можно предупредить или хотя бы отсрочить её проявления. Пять самых действенных приёмов читателям Лайфа назвала врач-невролог АО "Медицина" (клиники академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Стимуляция умственной деятельности

Интеллектуальная деятельность позволяет поддерживать мозг в форме даже в преклонном возрасте. Такие занятия, как чтение, изучение нового языка, настольные игры, а также игра на музыкальном инструменте, могут значительно отсрочить наступление и замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, убеждена врач.

Физическая активность

Упражнения поддерживают здоровый уровень кровотока в головном мозге, оптимальную массу тела и артериальное давление, которые снижают риск развития деменции. Более того, по словам собеседницы Лайфа, активный образ жизни может почти вдвое снизить риск появления недуга по сравнению с сидячим.

Правильное питание

Ожирение увеличивает риск деменции любого вида, так же как и высокое потребление алкоголя.

Режим сна

При отсутствии качественного ночного сна существует реальный риск развития тяжёлой деменции. Но много спать, по словам Галины Чудинской, тоже плохо. Слишком большое количество сна повышает риск деменции так же, как и его нехватка, поэтому не стоит проводить в постели больше девяти часов в день, включая дневной сон: норма составляет 7-8 часов на регулярной основе.

Контроль за артериальным давлением

Высокое артериальное давление, по словам собеседницы Лайфа, напрямую связано с риском развития сосудистой деменции, так как при нём повреждаются клетки головного мозга, непосредственно прилежащие к капилляру. Им просто некуда деться при его расширении во время повышения артериального давления. Организм взрослого человека хорошо функционирует в коридоре значений от 90/60 до 130/80мм. рт. столба. При отклонениях ниже и выше ухудшается кровоснабжение головного мозга.