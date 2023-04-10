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10 апреля, 01:08

Названы продукты, которые провоцируют "неутолимый" голод

Диетолог Ковальков: Сладкая и жирная пища может спровоцировать неутолимый голод

У человека может возникнуть так называемый неутолимый голод, спровоцированный приёмом определённых продуктов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.

Медик объяснил, что голод может быть не только физическим, но и психологическим. В первом случае он возникает постепенно и утолить его можно любой едой. Если же речь идёт о психологическом голоде, то желание перекусить возникает внезапно и человек понимает, какой именно продукт ему хочется. Данное ощущение, по словам Ковалькова, имеет гормональную природу.

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Возникает психологический голод от нехватки эндорфинов — гормонов счастья, а способствует их выработке приём сладких и жирных продуктов. Однако диетолог рекомендовал данным методом не злоупотреблять, так как он теряет эффективность, если прибегать к нему слишком часто.

"Если злоупотреблять жирными и сладкими продуктами, то этот способ получения эндорфинов перестанет работать. И мы будем испытывать голод, который нельзя утолить. Человеку, который не может справиться с психологическим голодом, стоит обратиться и к диетологу, и к психологу", — посоветовал Алексей Ковальков.

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Ранее Лайф рассказывал, что частое употребление тепличных огурцов может вызвать кислородное голодание. По словам гастроэнтеролога Екатерины Есаковой, в них может содержаться немало нитратов, которые при попадании в кровь превращаются в опасные нитриты, а те провоцируют превращение гемоглобина в метгемоглобин, неспособный переносить кислород.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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