Диетолог назвала 8 продуктов, приводящих к ожирению, и рассказала, чем их заменить

В борьбе с лишним весом имеет значение не только то, сколько человек ест, но и то, что именно он употребляет в пищу. От чего стоит отказаться и чем заменить продукты, приводящие к ожирению, в беседе с Лайфом рассказала врач – гепатолог-гастроэнтеролог-диетолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова. Так, вместо сладкой газировки предпочтение лучше отдать компоту из сухофруктов без сахара или безалкогольному глинтвейну.

Гепатолог, гастроэнтеролог, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. Фото © Предоставлено LIFE

"Сладкая газировка содержит большое количество сахара, но её вред для организма объясняется не только этим. Сладкие напитки не распознаются мозгом как твёрдая пища, следовательно, они не уменьшают чувство голода. Таким образом, человек фактически потребляет калории дважды: сначала — в виде газировки, потом — в виде еды. Кроме того, газировка богата консервантами, ароматизаторами и другими химическими веществами, которые могут быть не просто вредны, но и опасны для организма", — отметила Дианова.

Эксперт добавила, что большое содержание сахара в продуктах приводит к тому, что в кровь попадает больше глюкозы, чем нужно организму, который откладывает её в виде жира. Сладости, по словам специалиста, можно заменить фруктовой пастилой, домашними конфетами из сухофруктов и качественным горьким шоколадом из натуральных ингредиентов.

Также диетолог обратила внимание на фастфуд, употребление которого приводит не только к ожирению, но и проблемам в работе желудка и кишечника. Вместо "быстрой еды" предпочтение лучше отдать аналогичным домашним блюдам из качественных продуктов, где будет много овощей. Мало кто знает, но частое употребление каш в пакетиках или хлопьев, по словам Диановой, тоже ведёт к ожирению.

"Хлопья и каши из пакетиков содержат много сахара и соли. Чаще всего их изготавливают из переработанного, а не цельного зерна. Именно поэтому они дают быстрое чувство насыщения, но не приносят пользу организму. Чем заменить: качественная гранола или овсяная каша с фруктами и орехами, готовить которые для экономии времени и сил можно в скороварке", — добавила эксперт.

Между тем майонез можно заменить сметаной с 10–20 процентами жирности. При этом не стоит забывать и о вреде промышленных соусов.

"Любой соус, приготовленный промышленным способом, содержит большое количество не только калорий, но и трансжиров — насыщенных жирных кислот, которые провоцируют развитие не только ожирения, но и сердечно-сосудистых заболеваний. При производстве соусов используются усилители вкуса, ароматизаторы и эмульгаторы, которые добавляются для того, чтобы придать соусу тот или иной вкус и необходимую консистенцию", — объяснила гастроэнтеролог.

Она добавила, что заменить такие продукты можно, в частности, соусами на основе йогурта. Кроме того, эксперт обратила внимание на промышленные полуфабрикаты.

"В таких продуктах используется низкокачественное мясо механической обвалки, богатое насыщенными жирами. Пытаясь удешевить продукт, производитель добавляет в него модифицированный крахмал и большое количество эмульгаторов для создания нужной структуры мясного фарша. Таким образом, сосиски и другие мясные полуфабрикаты — это не мясной продукт, а набор химических добавок с низким содержанием натурального мяса", — подчеркнула Дианова.

Вместо этих продуктов предпочтение лучше отдать рубленым домашним котлетам, запечённому мясу или рыбе в духовке. Не обошла стороной диетолог и напитки, в частности алкогольные.

"Алкоголь достаточно калориен сам по себе, он подавляет процесс сжигания жиров. Таким образом, всё съеденное вместе с алкоголем имеет больше шансов превратиться во вредные килограммы. Алкоголь снижает контроль и стимулирует аппетит, что приводит к тому, что человек съедает намного больше того, что съел бы без алкоголя", — пояснила эксперт.

Специалист посоветовала пить "один дринк в неделю", то есть одну кружку пива, один бокал сухого красного вина или одну рюмку коньяка или водки.