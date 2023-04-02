Диетолог рассказала, как сохранить здоровое пищевое поведение при хроническом стрессе

Некоторые люди во время стресса теряют аппетит, а кто-то начинает "закидывать" в себя всё подряд в огромных количествах. В результате у человека может возникнуть расстройство пищевого поведения, так как еда становится лекарством от грусти, и, если он не может себя контролировать, необходимо обратиться к психотерапевту. При этом справиться с этой проблемой можно и самостоятельно. О том, как это сделать, в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова. Так, она призвала найти то, что доставляет радость кроме еды.

"Очень важно знать, что ещё помимо еды доставляет вам радость, помогает чувствовать полноту жизни. Спрашивайте себя: что я хочу? Хочу ли я так сильно есть сейчас или мне необходимо что-то иное? Можно составить список своих ресурсов внешних и внутренних. Старайтесь сами два раза в день посвятить время себе, и побыть в одиночестве, и делать только то, что вы хотите. Найдите какое-то занятие, которое приносит вам ощущение жизни и при этом не наносит вред", — отметила она.

По словам эксперта, центры голода и жажды находятся в одном участке головного мозга — гипоталамусе. Иногда человек хочет есть при нехватке воды в организме. В таком случае диетолог советует медленно выпить стакан воды маленькими глотками.

Мансурова также подчеркнула, что есть продукты, которые снижают аппетит. Среди них грейпфрут, который уменьшает уровень инсулина и улучшает обменные процессы, а большое содержание аскорбиновой кислоты в мякоти позволяет восполнить энергетический запас. Ананас помогает расщепляться и всасываться белкам, благодаря чему быстрее приходит чувство сытости. Не стоит забывать и про зелёные яблоки, которые богаты клетчаткой.

В то же время апельсин особенно важен для организма, так как он выводит токсины и благотворно влияет на пищеварительный тракт. Между тем в бананах много калия, железа, пектинов — этот продукт позволяет человеку долго не испытывать чувство голода. А морковь помогает не только снизить аппетит, но и расщепить уже накопленные жиры. Кроме того, тыква выводит излишки жидкости и вредных веществ.

Бобовые же содержат легкорастворяемую клетчатку и богаты белком. А листовые овощи способствуют быстрому насыщению и создают ощущение полноты в желудке. В то же время в шпинате есть тилакоиды, которые замедляют процесс пищеварения. Брокколи, благодаря высокому содержанию углеводов, продлевает ощущение сытости. Кроме того, творог отличается большим содержанием молочного белка и кальция, который необходим для здоровья зубов, костей, ногтей и волос. А в горьком шоколаде есть теобромин, который стимулирует нервную и сердечно-сосудистую систему. В числе полезных продуктов также овсянка и орехи. При этом диетолог советует обратить внимание и на кофе.

"Умеренное употребление напитка способствует выработке пептида YY, гормона, сигнализирующего мозгу о насыщении и помогающего контролировать размер порций. Интересен тот факт, что кофе без кофеина отличается ещё большим эффектом снижения аппетита", — рассказала Мансурова.

Во время приёма пищи диетолог советует есть медленно, тщательно пережёвывая. Эксперт отметила, что чувство сытости приходит в основном через 12 минут. По словам врача, голод может "улетучиться" во время спорта. А при постоянном желании перекусить можно выпить полстакана отвара ромашки, инжира и слив, что поможет забыть о еде на два часа. Мята также обманывает и успокаивает организм.

Кроме того, диетолог призвала помнить, что купить раз в неделю что-нибудь сладенькое или вредное можно, это нормально. Относиться к этому стоит как к вознаграждению за сложный рабочий день или способу подбодрить себя.