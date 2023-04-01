Врач предупредила о риске "состаривания" органов из-за диеты

Одна из основных ошибок при похудении — радикальное сокращение количества потребляемой пищи. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль. Последствия — увеличение массы тела и даже старение внутренних органов. По словам врача, в её практике были случаи, когда люди, чтобы похудеть, употребляли исключительно воду и в результате срывались, что ещё хуже отражалось на здоровье.

"Если неделю ничего не есть, а в выходные есть всё подряд, то система пищеварения будет сначала резко разгружаться, а потом так же резко нагружаться. Организм только привыкает, что рацион стал проще, и тут мы бросаем в него "бомбу", которую он будет переваривать весь день, изнашивая свои ресурсы. Такое чередование сильно влияет на старение внутренних органов и может привести к набору веса вместо его снижения", — пояснила Дюваль в интервью радио Sputnik.

Во избежание срывов и ещё большего набора веса врач посоветовала составлять план диеты, ориентируясь на особенность своего здоровья, и не устраивать себе голодовку. Рацион для похудения должен быть составлен так, чтобы избежать срывов. В него необходимо включить все продукты, чтобы человек не ощущал голод. В этом случае плана питания будет придерживаться намного легче.