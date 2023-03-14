Россиян предупредили о трёх популярных диетах, которые могут разрушить организм

Не все диеты одинаково полезны для организма. Есть такие, которые могут нанести вред и привести к не самым приятным последствиям. В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" нутрициолог Юлия Рябкова рассказала о трёх подобных диетах.

Так, эксперт отметила, что у желающих похудеть особо популярна монодиета, которая предусматривает лишь один продукт в рационе, например яблоки или гречку. Главный минус этой диеты — потери по витаминному составу.

"Мы не можем только из яблок получить минеральный состав тот, который необходим для организма. Поэтому эти диеты имеют огромные последствия для организма", — пояснила нутрициолог.

При белковой диете, которая включает большое количество мяса и рыбы, серьёзная нагрузка оказывается на почки и печень, подчеркнула специалист. Низкоуглеводная диета также может навредить здоровью.

"Углеводы дают нам энергию. Можно выбирать долгие углеводы, например гречу. Если их нет в рационе, организм вынужден получать энергию из других источников, что очень плохо", — указала Рябкова.