Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 15:33

Россиян предупредили о трёх популярных диетах, которые могут разрушить организм

Нутрициолог Рябкова назвала самыми опасными для здоровья белковую, низкоуглеводную и монодиету

Не все диеты одинаково полезны для организма. Есть такие, которые могут нанести вред и привести к не самым приятным последствиям. В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" нутрициолог Юлия Рябкова рассказала о трёх подобных диетах.

Так, эксперт отметила, что у желающих похудеть особо популярна монодиета, которая предусматривает лишь один продукт в рационе, например яблоки или гречку. Главный минус этой диеты — потери по витаминному составу.

Врач объяснила, почему голодание и интервальные диеты не помогают сбросить вес

Врач объяснила, почему голодание и интервальные диеты не помогают сбросить вес

"Мы не можем только из яблок получить минеральный состав тот, который необходим для организма. Поэтому эти диеты имеют огромные последствия для организма", — пояснила нутрициолог.

При белковой диете, которая включает большое количество мяса и рыбы, серьёзная нагрузка оказывается на почки и печень, подчеркнула специалист. Низкоуглеводная диета также может навредить здоровью.

"Углеводы дают нам энергию. Можно выбирать долгие углеводы, например гречу. Если их нет в рационе, организм вынужден получать энергию из других источников, что очень плохо", — указала Рябкова.

Врач посоветовала диету против целлюлита и объяснила, какие продукты провоцируют его появление

Врач посоветовала диету против целлюлита и объяснила, какие продукты провоцируют его появление

Ранее врач Софья Цатурян предупредила, что нельзя ускорить метаболизм диетами и БАДами, а все заверения производителей об этом — всего лишь маркетинговая уловка.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров