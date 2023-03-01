Врач объяснила, почему ускорять метаболизм диетами и БАДами бессмысленно

Ускорить обмен веществ и похудеть с помощью диет и БАДов нельзя, а заверения производителей — всего лишь маркетинговая уловка. Об этом рассказала эндокринолог, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Софья Цатурян в беседе с "Лентой.ру".

Она пояснила, что метаболизм — это химические реакции в организме, которые невозможно ускорить или замедлить. Есть термин "базовой скорости" обмена веществ, когда измеряется, сколько калорий сжигается человеком в состоянии покоя. При этом мозг, печень, почки и сердце забирают половину энергии во время отдыха, а жир и мышцы потребляют всё остальное.

Цатурян подчеркнула, что два человека с одинаковыми параметрами тела могут иметь абсолютно разный метаболизм. Один может постоянно объедаться и не набирать вес, а второй вынужден считать калории, чтобы не растолстеть. При этом никакими препаратами повлиять на скорость обменных процессов нельзя, сказала медик.

"Не стоит думать, что на метаболизм можно повлиять при помощи питания. Любые диеты, БАДы и продукты, которые якобы направлены на увеличение скорости метаболизма, это не более чем маркетинговый ход. Они могут давать эффект, но он будет настолько незначительным, что это никаким образом не повлияет на вашу фигуру", — объяснила она.

Повлиять могут только физические нагрузки, заметила при этом врач. И не стоит забывать, что чем больше в теле мускулатуры и меньше жира, тем быстрее метаболизм, так как первая берёт много энергии во время покоя.