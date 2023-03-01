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1 марта, 13:35

Российские учёные нашли общий ген у ожирения и опухоли

Генетик Козлов рассказал, что ожирение имеет опухолеподобную природу

Ожирение напоминает по своей природе опухоль, так как в жировой ткани тоже есть TSEEN-гены. Об этом рассказал "Газете.ru" профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и руководитель лаборатории неофункционализации генов Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН и лаборатории молекулярной биологии НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА РФ Андрей Козлов.

"Нами было экспериментально показано, что TSEEN-гены, работающие в опухолях (специфически или преимущественно), работают также в образцах висцеральной жировой ткани, полученных в результате проведения бариатрических операций в Клинической больнице N 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА РФ пациентам с крайней формой ожирения", — уточнил он.

Благодаря TSEEN-генам, существующим при опухолях, многоклеточные организмы на ранней стадии эволюции получали дополнительную массу, из которой шло формирование новых тканей и органов, пояснил учёный. По его словам, компьютерное моделирование доказало, что и жировые отложения возникают у человека тоже из-за этого гена.

"Таким образом, мы получили прямое экспериментальное подтверждение опухолеподобной природы ожирения", — подчеркнул Козлов.

Он добавил, что открытие поможет найти новые пути лечения и профилактики опухолей и ожирения.

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Ранее Лайф писал, что группа учёных из США и Испании разработала способ борьбы с ожирением с помощью клеток. Метод заключается в изменении механизма работы иммунных клеток-макрофагов.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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